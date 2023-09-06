التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه عقب تعرضه للدغة عقرب

سوهاج محمود مقبول

لقى طفل يبلغ من العمر 3 سنوات مصرعه، على إثر تعرضه للدغة عقرب بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج، تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى المنشاه المركزى تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة .



كان اللواء مساعد الوزير مدير امن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوفاة طفل صغير عقب تعرضه للدغ عقرب بمنزله بدائرة مركز شرطة المنشاه جنوب محافظة سوهاج وتم نقله للمستشفى إلا أنه توفى أثناء محاولة إسعافه.



وبالفحص عقب الانتقال والمعاينة تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه بورود إشارة من مستشفي سوهاج العام لمركز المنشاه بوصول الطفل مصطفي ا ا ع 3 سنة ومقيم دائرة المركز مصاباً " بحالة إعياء " إدعاء لدغ عقرب وتوفي أثناء تلقيه الإسعافات اللازمة.



وبسؤال والده المدعو أحمد ا ع ع 40 سنة مزارع ومقيم بذات الناحية بأنه أثناء قيام نجله الطفل المذكور باللهو أمام المنزل لدغه عقرب مما أدي لإصابته التي أودت بحياته ونفي الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة وصرحت بدفن الجثة.



