التحريات: إصابة شخصين إثر سقوط 2 بلكونة لعقار مجاور لمنزل حدائق القبة المنهار

كتب عبد الرحمن سيد

كشفت التحريات لواقعة انهيار عقار فى حدائق القبة، أن العقار بـ 3 شارع بواقين عوض من شارع الجراج بحى حدائق القبة مكون من دور أرضى وأربعة أدوار متكررة أسقف خرسانية ويقطن بالعقار أسرة واحدة وأسفر الحادث عن 4 حالات وفاة ، و3 مصابين تم نقلهم لمستشفى الدمرداش .

وأضافت التحريات أن واقعة انهيار عقار حدائق القبة نتج عنها سقوط 2 بلكونة من العقار المجاور رقم 1 بواقين عوض مكون من ارضي و5 طوابق مما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين تم نقلهما لمستشفى الدمرداش .

وانتهى رجال الحماية المدنية من عمليات البحث أسفل ركام العقار المنهار بمنطقة حدائق القبة لتكون الحصيلة النهائية وفاة 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين وتم نقلهم إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع انهيار منزل مكون من 4 طوابق في شارع ترعة الجبل بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ البرى التابعة للحماية المدنية وقيادات محافظة القاهرة والدفع بالمعدات الثقيلة إلى موقع انهيار العقار فيما قامت قوات الشرطة بفرض كوردون أمنى فى موقع الحادث حرصا على سلامة المواطنين.

وجرى تحرير المحضر اللازم تجاه الواقعة وإخطار النيابة العامة.