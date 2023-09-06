التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب

كتب محمد عبد الرازق

وقع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة بهدف تنسيق كافة الجهود في إطار تشاركي يحقق المنفعة العامة ويعزز من قدرة الدولة علي تنفيذ استرتيجيتها الوطنية.

ويتضمن البروتوكول وضع استراتيجية مشتركة بين كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ووزارة الشباب والرياضة ترتكز على التنسيق الشامل الذي يهدف إلى تمكين كافة الفئات المستهدفة وتوفير حياة كريمة لهم.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة به والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللآزم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية .

حضر توقيع البروتكول الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نهي طلعت امين سر التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي وعدد من ممثلي كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ووزارة الشباب والرياضة.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي انطلق فى شهر مارس 2022 ، بعد اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2022 عاماً للمجتمع المدنى ، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعيًا و27 اتحاد إقليميًا، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية ، وصحية ، وتوعوية ، وتعليمية ، وعمرانية ، وغيرها بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري.