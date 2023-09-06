البيبى طماطم تساهم فى إنقاص الوزن وترفع مناعة الجسم

كتبت رانيا عامر

الطماطم الكرزية أو البيبى طماطم من الأطعمة المحببة لدى الكثير من الأشخاص رغم صغر حجمها،إلإ انها تتميز باحتواءها على عناصر غذائية أكثر كثافة من الطماطم العادية، ومن ضمن فوائدها الصحية مساهمتها فى إنقاص الوزن وتخفيف مشاكل الإمساك والحفاظ على مناعة الجسم . وذلك وفقا لما نشره موقع hindustantimes.

الطماطم الكرزية الحمراء لها فوائد صحية متعددة منها تقليل خطر أمراض السرطان وأمراض القلب وتلف الجلد. ويمكن إضافتها الى نظامك الغذائى بشكل يومى بوضعها على السلطة أو العصير أو الحساء أو استخدامها في البيتزا أو المكرونة.

وتحتوى الطماطم الكرزية على الفيتامينات مثل C، والمعادن مثل البوتاسيوم، ومضادات الأكسدة مثل الليكوبين، كما أن عدد السعرات الحرارية المنخفضة، وتحتوى على الألياف، لذا فيجب تناولها بأستمرار وفقا لما أكدته الدكتورة فيدهي تشاولا اختصاصية التغذية.

فوائد الطماطم الكرزية:

1ـ الفيتامينات والمعادن

الطماطم الكرزية تحتوى على الفيتامينات والمعادن. فهي مليئة بفيتامين C، الذي يساعد جسمك على مقاومة المرض ويجعل بشرتك تبدو صافية . بالإضافة إلى ذلك، فهي تحتوي على البوتاسيوم المفيد لصحة قلبك وعضلاتك.

2. تحافظ على المعدة وعصارتها

يمكن أن تساعد الألياف الموجودة فى الطماطم بالحفاظ على تحرك الأشياء بسلاسة في جهازك الهضمي، حتى لا تشعر بالانسداد.

3. الحماية من السرطان

اللون الأحمر الزاهي للطماطم الكرزية يأتي هذا اللون من مادة تسمى الليكوبين، والتي تعمل كحارس شخصي لخلاياك. فهو يساعد على حماية جسمك من سرطان البروستاتا وأمراض القلب والحفاظ على قوة عظامك.

4. فقدان الوزن

الطماطم منخفضة السعرات الحرارية، لذا يمكنك تناولها كوجبة خفيفة وتساعدك فى عملية إنقاص الوزن .