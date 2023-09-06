البورصة تغرم شركتى جنوب الوادى للأسمنت و"فرتيكا" بقيمة 25 ألف جنيه

كتب هانى الحوتى

قررت لجنة القيد ب البورصة المصرية ، تغريم شركتي جنوب الوادي للأسمنت، وفرتيكا للصناعة والتجارة، بقيمة 10 آلاف جنيه للأولى لمخالفتها أحكام المادة 32 والمادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 44 والمادة 64 من الإجراءات التنفيذية، وبقيمة 25 ألف جنيه للثانية، وذلك لمخالفة أحكام المادة 27 والمادة 32 والمادة 34 و 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 44 و 64 من الإجراءات التنفيذية.

كما قررت لجنة القيد، التنبيه على 8 شركات وهم أوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، ومصر للألومنيوم، وانتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي أل سي، ومصر للزيوت والصابون، ومصر للأسمنت-قنا، وحديد عز، والعز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، وأسمنت سيناء، بمراعاة الفقرة الأخيرة بالمادة (27) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلًا.

وقررت لجنة القيد بالبورصة، إعادة التداول على سهم جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، وذلك في ضوء الخطاب الوارد من الهيئة العامة للاستثمار، وما تضمنه من أنه انتهى الرأي المعتمد من الهيئة إلى الموافقة على السير في إجراءات التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 16/08/2023 لاتفاق ما قامت به الهيئة العامة للاستثمار من إجراءات وصحيح أحكام القانون وأنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على قرارات الجمعية العامة.

في سياق متصل قررت لجنة القيد بالبورصة، منح 13 شركة مهلة 15 يومًا، وذلك في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وهم: أجواء للصناعات الغذائية – مصر، والقاهرة للدواجن، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، والأهلي للتنمية والاستثمار، والقلعة للاستثمارات المالية، وسبيد ميديكال، وجولدن بيراميدز بلازا، ورواد السياحة – رواد، واكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير – ايكون، والعز الدخيلة للصلب – الإسكندرية، وحديد عز، والخدمات الملاحية والبترولية ماريدايف.