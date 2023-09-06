جاء ذلك خلال احتفالية وزارة الخارجية الإماراتية السنوية لتكريم المتميزين في مختلف المجالات.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، أن وزير الخارجية الإماراتي أشاد خلال تسليم الجائزة بالعلاقات المتميزة والوثيقة بين البلدين والتعاون والتنسيق المستمر بينهما، متمنياً دوام التوفيق للبعثة المصرية والعاملين فيها.