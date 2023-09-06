استكمال العمل بمشروعات الصرف ضمن حياة كريمة بقرى إسنا فى الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، تواصل العمل بكل جدية فى المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، وبإشراف اللواء مهندس محمد يحي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر.

ومن جانبه يقول اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، إنه يتم العمل بصورة يومية في المشروعات القومية فى تركيب خطوط وشبكات الصرف الصحى لأول مرة فى تاريخ تلك القرى، حيث يجرى إستمرار أعمال الصرف الصحي بقرية الشغب، كما يتم مواصلة العمل على قدم وساق فى مواجهة الطقس الحار داخل مقر محطة صرف قرية توماس الوسطي، ويتم تواصل أعمال الصرف الصحي بقرية الدير، ويتم استمرار أعمال الصرف الصحي بخط الطرد بقرية كومير، ومتابعة أعمال الصرف الصحى بمجلس قروى النمسا.

ومن جانبه أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، عن تخصيص مبلغ يتجاوز 2 مليار و250 مليون جنيه وذلك لتنفيذ مشروع الصرف الصحي في عدد 26 قرية بمركزي إسنا وأرمنت بمحافظة الأقصر ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين الخدمات لأكثر من 600 ألف نسمة من سكان المركزين، حيث تفقد المحافظ خلال الجولة محطة رفع صرف صحي قرية النمسا الرئيسية بمدينة إسنا، واستمع لشرح مفصل من المهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والتي قالت أن نسب إنجاز العمل بمشروعات الصرف بقري غرب اسنا وصلت إلى 85 %، وتم الإنتهاء من تشغيل الصرف الصحي في قرى النجوع بحري والنجوع قبلي وبندر مدينة إسنا بعدد 6 محطات للمدينة، ويجري العمل في محطة رفع النمسا والتي تبلغ طاقتها 360 لتر في الثانية.



إستمرار أعمال الصرف الصحى بمجلس قروى النمسا



استمرار أعمال الصرف الصحي بخط الطرد بقرية كومير



أعمال الصرف الصحي بقرية الدير



جانب من العمل فى مشروعات الصرف الصحى جنوب الأقصر



جانب من العمل في محطة صرف توماس الوسطي



رجال حياة كريمة خلال العمل بالصرف الصحى



متابعة أعمال الصرف الصحى بمجلس قروى النمسا



متابعة أعمال الصرف الصحي بخط الطرد بقرية كومير



