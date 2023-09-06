اليوم السابع
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ارتفاع عدد المتوفين لـ 4 أشخاص وإنقاذ 3 آخرين بعقار حدائق القبة المنهار

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 10:48 ص
ارتفاع عدد المتوفين لـ 4 أشخاص وإنقاذ 3 آخرين بعقار حدائق القبة المنهار العقار المنهار بالحدائق
كتب عبد الرحمن سيد

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استخرج رجال الحماية المدنية، شخصين متوفيين من أسفل ركام عقار حدائق القبة ليرتفع عدد المتوفين إلى 4 أشخاص وتم إنقاذ 3 آخرين مصابين نقلو إلى المستشفى وتستكمل حاليا عمليات رفع الأنقاض.
 
وكان شخصان لقو مصرعهما وأصيب 4 أخرين إثر انهيار منزل فى حدائق القبة وانتقل رجال الحماية المدنية إلي المكان.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع انهيار منزل مكون من 4 طوابق في شارع ترعة الجبل بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.
 
وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ البرى التابعة للحماية المدنية وقيادات محافظة القاهرة والدفع بالمعدات الثقيلة إلى موقع انهيار العقار فيما قامت قوات الشرطة بفرض كردون أمنى فى موقع الحادث حرصا على سلامة المواطنين .
 
وكشفت المعاينة انهيار عقار مكون من 4 طوابق ولقى شخصين مصرعهما وأصيب 4 آخرين جراء الحادث .
 
وجرى تحرير المحضر اللازم تجاه الواقعة وتم إخطار النيابة العامة .
 
 
 

أمن القاهرة

انهيار منزل

حدائق القبة

اخبار الحوادث



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