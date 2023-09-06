ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.95% بختام تعاملات جلسة الأربعاء

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية ، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 2.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.290 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 19224 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 23061 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 8046 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 3807 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 5585 نقطة.