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إصابة 8 أشخاص إثر حادث اصطدام ميكروباص برصيف الطريق الأوسطى

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 01:19 م
إصابة 8 أشخاص إثر حادث اصطدام ميكروباص برصيف الطريق الأوسطى حادث مرورى -ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص برصيف طريق الأوسطى الصحراوى نطاق أكتوبر وتم نقلهم إلي المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل .
 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم سياره ميكروباص برصيف طريق الأوسطى الصحراوى، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير ميكروباص أختلت عجلة القيادة بيد السائق واصطدمت السيارة بالرصيف نتج عن الحادث إصابة 8 أشخاص جري نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
 
 
 
 
 

حادث مرورى

طريق الأوسطى الصحراوى

اخبار الحوادث

امن الجيزة



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