إصابة 16 فى حادث انقلاب ميكروباص بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 16 مواطنا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، بعد مفارق جرزا ، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 16 مواطنا، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النياب التى تولت التحقيق.