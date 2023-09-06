إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين أعلى كوبرى الجيزة المعدنى

كتب بهجت أبو ضيف

وقع حادث تصادم بين سيارتين أعلى كوبري الجيزة المعدني مما أسفر عن إصابة شخصين، تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، وإزالة آثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث مرورى أعلى كوبرى الجيزة المعدنى المتجه إلى كوبري عباس.

انتقل على الفور رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين تصادم سيارتين مما أسفر عن إصابة شخصين.

تم نقل المصابين لمستشفى أم المصريين لإسعافهما، وإزالة آثار الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.