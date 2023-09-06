اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 02:22 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية حوادث

إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين أعلى كوبرى الجيزة المعدنى

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 01:49 م
إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين أعلى كوبرى الجيزة المعدنى سيارة إسعاف ـ أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وقع حادث تصادم بين سيارتين أعلى كوبري الجيزة المعدني  مما أسفر عن إصابة شخصين، تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج،  وإزالة آثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث مرورى أعلى كوبرى الجيزة المعدنى المتجه إلى كوبري عباس.
 
انتقل على الفور رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين تصادم سيارتين مما أسفر عن إصابة شخصين.
 
تم نقل المصابين لمستشفى أم المصريين لإسعافهما، وإزالة آثار الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

حادث مروري كوبري الجيزة

اخبار الحوادث

امن الجيزة

حوادث الطرق



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة