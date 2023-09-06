إحالة مالك عقار ونجله نقبا عن الآثار فى الجمالية للمحاكمة الجنائية

كتب سليم على

أحالت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة مالك عقار ونجله للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار داخل عقار في الجمالية.

وقررت النيابة فى وقت سابق المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة التنقيب عن الآثار.

نجحت مديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن في ضبط أحد الأشخاص ونجله لقيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة للمباحث قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة الجمالية.

عقب تقنين الإجراءات باشراف اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية وباستهداف العقار المشار إليه أمكن ضبط مالك العقار ونجله، حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار، وعثر بداخله على حفرة بعمق 10 متر والأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.