إحالة شقيقين للمحاكمة لتجارتهما في المواد المخدرة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

قرر المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ، إحالة شقيقين من إحدى قرى مركز كفر الشيخ، للمحاكمة بمحكمة جنايات كفرالشيخ، لضبطهما متلبسين في الاتجار بالترامادول المخدر، وتوزيعه علي زبائنهم بمركز ومدينة كفرالشيخ، والمراكز المجاورة، وتم التحفظ علي المضبوطات وتحريزها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

وحددت المحكمة جلسة، يوم الخميس، 14 من الشهر الجاري، لمحاكمتهما على جريمتهما بالدائرة الثانية بالمحكمة، وتُشكل الدائرة من المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبدالمتعال، ومحمد عزمي أبوزيد، وسكرتارية محمد عبد الوهاب أبوطالب، وذلك في أحداث القضية المقيدة برقم 1785 لسنة 2023 كلى جنايات كفر الشيخ.

وجاء في أمر الإحالة أنه في يوم 8 من شهر أبريل الماضي قام كلا "م.ف.ع.ا"، هارب،37سنه مقيم بإحدى قرى مركز كفر الشيخ ، وشقيقه "ع.ف"،35 سنه مخلي سبيله، أنهما حازا جوهر مخدر الترامادول هيدروكلوريد، بقصد الاتجار.

وجاء في المحضر والتحقيقات التي أجريت بالنيابة العامة واجراها السيد مرجان، وكيل النيابة الكلية بكفر الشيخ، أنه أثناء قيام الملازم أول محمد السيد مصطفى حسان، معاون مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، وأفراد الشرطة بحملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بدائرة المركز ، أبصر سيارة جيب جراند شروكي سوداء اللون تقف بجانب الطريق وبداخلها المتهم الأول، قائد السيارة، وبجواره شقيقه، المتهم الثاني، آنذاك أبصر المتهم الأول لدى نزوله من السيارة، واستخرج علبه دوائية من الشنطه الخلفيه ثم صعد بداخلها ، وما أن شاهده حتى لاذا سويا بالفرار، فتتبعهما حتى تمكن من استيقاف السيارة، وتمكن قائدها من النزول وفر هاربا.

وتم ضبط شقيقه المتهم الثاني، وبتفتيشه عثر بحوزته علي هاتف خلوي، وبتفتيش السيارة عثر بين المقعدين الأماميين علي علبة ترامادول بها 5 شرائط ترامادول بإجمالي 50 قرص، كما عثر أعلى التابلوه علي هاتفين محمول ومبلغ 39700 جنيه، كما تم العثور بداخل شنطة السيارة على 3 علب ترامادول كل علبة بها 10 شرائط بكل شريط 30قرص بإجمالي 300 قرص ترامادول، وبمواجهة المتهم الثاني اعترف بحيازته المضبوطات، وأن الترامادول بقصد الاتجار فيه، والمبلغ المالي حصيلة ذلك، والتلفونات بقصد الاتصال بالذبائن، والسياره لمباشرة عملهم .

وتبين من التحقيقات بالنيابة العامة، وتقرير المعمل الكيماوي، أن المضبوطات وهي أقراص الترامادول والهيدروكلوريد، مضاف للجدول الأول من قانون المخدرات بموجب قرار وزير الصحة رقم 125 لسنة 2012، كما جاء بتحقيقات النيابة العامة أن السيارة المضبوطة ماركة جيب سوداء اللون، وأنه من المتصور العثور على المضبوطات بداخلها.