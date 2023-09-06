اليوم السابع
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إجراء عملية قسطرة قلبية متطورة بمستشفى كفر الشيخ العام

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 10:35 م
إجراء عملية قسطرة قلبية متطورة بمستشفى كفر الشيخ العام الدكتورة إلهام محمد
كفر الشيخ- محمد سليمان

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نجح فريق من الأطباء والتمريض فى مستشفى كفر الشيخ العام، من إجراء عملية قسطرة قلبية متطورة لمريض يعاني من انسداد في الشريان التاجي الأيسر، وهو أحد أهم شرايين القلب، وأجريت العملية باستخدام تقنية  «Left main coronary IVUS study»، وهي تقنية تستخدم الموجات فوق الصوتية لتصوير داخل الشرايين، وتحديد درجة انسدادها والتخطيط لأفضل طريقة لعلاجها.

وقالت  الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن هذه التقنية تعتبر من أحدث التقنيات في مجال قسطرة القلب، وتساعد على تحسين نتائج العلاج وتقليل المضاعفات، مجيدة بمجهود الفريق المشارك في العملية، والذي ضم كلا من الدكتور محمد الفرنواني، وإبراهيم الملا، وأحمد نجاح، ومحمد عاطف، وأميرة السيد، كما قدمت الشكر لفريق التمريض بقسم قسطرة القلب.

وأضاف الدكتور وائل أبو المجد، مدير مستشفى كفر الشيخ العام، أنه تم  تقديم كافة أوجه الرعاية للمريض، مشيراً إلى أن مستشفى كفر الشيخ العام يسعى دائما لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين بأحدث التقنيات وأعلى مستوى من الجودة.

 

 

 
 
 

كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ

مديرية الصحة

مستشفى كفر الشيخ العام

عملية قسطرة قلبية متطورة



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