أمن القاهرة يضبط مصنع مستحضرات تجميل بدون ترخيص

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى ضبط صاحب مصنع "بدون ترخيص" لتعبئة وتغليف مستحضرات تجميل والأدوية الطبية المختلفة بدائرة قسم شرطة السلام أول، وعُثر بداخل المخبز على كمية من المواد الغذائية وزنت (625 لتر كحول طبى – عدد من الزجاجات تحوى زيوت ومواد طبية – 100 لتر زيت خروع - 1250 عبوة ملح "خاص بمستحضرات التجميل"، جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها - 2 ماكينة تغليف - كميات كبيرة من الإستيكرات والعبوات الفارغة "معدة للتعبئة").

كما تمكنت من ضبط مسئول عن سرجة زيوت "بدون ترخيص" بقسم شرطة مدينة نصر ثان، وقيامه بتجميع وتدوير كمية كبيرة من المواد الغذائية "زيت طعام" المستهلك من المطاعم مجهول المصدر وبدون بيانات وغير مصحوبة بأية مستندات، وعثر بداخل السرجة على 3 طن زيت طعام معبأ داخل جراكن جميعها مجهولة المصدر، وبدون مستندات تدل على مصدرها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.