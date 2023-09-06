"آسيان": الحوار ضرورى لتسوية الصراع القائم فى أوكرانيا سلميًا

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أكد زعماء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، اليوم /الأربعاء/، أن الحوار ضرورى للتسوية السلمية للصراع فى أوكرانيا.

جاء ذلك فى البيان الخاتمى الذى تم تبنيه عقب انتهاء القمة الـ43 للرابطة فى العاصمة الإندونيسية جاكرتا.



وذكر البيان، الذى أوردته الرابطة عبر موقعها الرسمي: "أنه فيما يتعلق بأوكرانيا، كما هو الحال بالنسبة لجميع الدول، واصلنا التأكيد على احترامنا للسيادة والاستقلال السياسى وسلامة الآراضي".



وأضاف البيان: "لقد أكدنا أهمية الوقف الفورى للأعمال العدائية والمشاركة الجادة فى حوار حقيقى من أجل الحل السلمى للصراع. كما دعمنا جهود الأمين العام للأمم المتحدة فى البحث عن حل سلمي".



كما دعا زعماء رابطة دول الآسيان إلى "تسهيل الوصول السريع والآمن للمساعدات الإنسانية إلى الأشخاص المتضررين"، بحسب البيان.



وتأسست الآسيان عام 1967 وهى تضم 10 دول: بروناى وفيتنام وكمبوديا ولاوس وماليزيا وميانمار وسنغافورة وتايلاند والفلبين. وتعقد القمة الـ43 لآسيان فى جاكرتا برئاسة إندونيسيا.