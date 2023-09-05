6 ملايين من فقراء أمريكا مهددون بقطع إعانات الغذاء بسبب الخلاف حول الميزانية

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة واشنطن بوست إن برنامجا فيدراليا أمريكيا يساعد الفقراء فى الولايات المتحدة على تحمل نفقات الغذاء الصحى يمكن أن يشهد خفضا هائلا بدءا من أكتوبر المقبل، مما يثير احتمال أن يصبح نحو 6 ملايين أمريكى من محدودى الدخل أول ضحايا المعركة غير المحسومة حول الميزانية الفيدرالية الأمريكية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأزمة التي تلوح فى الأفق تزيد من الضغوط السياسية على الكونجرس الذى لم يعد أمامه سوى أسابيع لدعم تمويل البرنامج وتمويل الحكومة الفيدرالية، وتجنب إغلاق حكومى يمكن أن يكون كارثيا.

وفى ظل هذا البرنامج المعروف باسم WIC، فإن الحكومة الأمريكية تقدم دعما ماليا للنساء الحوامل والعاملات فى الرعاية من محدودى الدخل وأيضا الأطفال حتى عمر الخامسة. ويمكن أن يتأهلوا للحصول على المساعدة لشراء أنواع مختارة من الغذاء، بما فى ذلك قسائم خاصة للخضروات والفاكهة، والتي قام نواب الكونجرس بمضاعفتها ثلاث مرات فى ذروة وباء كورونا.

ومنذ عام 2021، فإن هذه التغييرات وغيرها سهلت على العائلات التسجيل فى البرنامج، بعد سنوات من التراجع الثابت، إلا أن الدعم الفيدرالي الإضافى أصبح مكلفا أكثر من المتوقع، مع تدفق الأمريكيين محدودى الدخل للاشتراك فى البرنامج، فى الوقت الذى ارتفعت فيه أسعار الغذاء بشكل كبير.

ولمنع أي تعطيل فى الامتيازات، طلبت إدارة بايدن رسميا من الكونجرس الموافقة على 1.4 مليار دولار أموال طارئة للبرنامج كجزء من أي اتفاق قصير المدى لتجنب الإغلاق الحكومى بعد 30 سبتمبر، ويتوقف القرار على الجمهوريين فى مجلس النواب الذين حاولوا مؤخرا تقليص تمويل البرنامج فى خطوة يمكن أن تقلل من دعم التغذية الشهرى للأمريكيين الفقراء.