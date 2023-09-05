اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 12:47 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عالمية

6 ملايين من فقراء أمريكا مهددون بقطع إعانات الغذاء بسبب الخلاف حول الميزانية

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 11:23 ص
6 ملايين من فقراء أمريكا مهددون بقطع إعانات الغذاء بسبب الخلاف حول الميزانية الكونجرس الأمريكى
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة واشنطن بوست إن برنامجا فيدراليا أمريكيا يساعد الفقراء فى الولايات المتحدة على تحمل نفقات الغذاء الصحى يمكن أن يشهد خفضا هائلا بدءا من أكتوبر المقبل، مما يثير احتمال أن يصبح نحو 6 ملايين أمريكى من محدودى الدخل أول ضحايا المعركة غير المحسومة حول الميزانية الفيدرالية الأمريكية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأزمة التي تلوح فى الأفق تزيد من الضغوط السياسية على الكونجرس الذى لم يعد أمامه سوى أسابيع لدعم تمويل البرنامج وتمويل الحكومة الفيدرالية، وتجنب إغلاق حكومى يمكن أن يكون كارثيا.

وفى ظل هذا البرنامج المعروف باسم WIC، فإن الحكومة الأمريكية تقدم دعما ماليا للنساء الحوامل والعاملات فى الرعاية من محدودى الدخل وأيضا الأطفال حتى عمر الخامسة. ويمكن أن يتأهلوا للحصول على المساعدة لشراء أنواع مختارة من الغذاء، بما فى ذلك قسائم خاصة للخضروات والفاكهة، والتي قام نواب الكونجرس بمضاعفتها ثلاث مرات فى ذروة وباء كورونا.

ومنذ عام 2021، فإن هذه التغييرات وغيرها سهلت على العائلات التسجيل فى البرنامج، بعد سنوات من التراجع الثابت، إلا أن الدعم الفيدرالي الإضافى أصبح مكلفا أكثر من المتوقع، مع تدفق الأمريكيين محدودى الدخل للاشتراك فى البرنامج، فى الوقت الذى ارتفعت فيه أسعار الغذاء بشكل كبير.

ولمنع أي تعطيل فى الامتيازات، طلبت إدارة بايدن رسميا من الكونجرس الموافقة على 1.4 مليار دولار أموال طارئة للبرنامج كجزء من أي اتفاق قصير المدى لتجنب الإغلاق الحكومى بعد 30 سبتمبر، ويتوقف القرار على الجمهوريين فى مجلس النواب الذين حاولوا مؤخرا تقليص تمويل البرنامج فى خطوة يمكن أن تقلل من دعم التغذية الشهرى للأمريكيين الفقراء.


ميزانية أمريكا

دعم الغذاء

فقراء أمريكا

اخبار أمريكا

الكونجرس

الاغلاق الحكومى

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

"فيتش" تصدم البيت الأبيض بخفض التصنيف.. واشنطن بوست تكشف تفاصيل اجتماع "يلين" والوكالة قبل القرار.. ديون أمريكا تصل أعلى مستوى منذ 1945.. خبراء: الخلل السياسي يشكك فى القدرة على السداد.. ومخاوف من "إغلاق حكومى"

الخميس، 03 أغسطس 2023 08:30 م

الصحف العالمية: تحذيرات من إغلاق حكومى فى أمريكا مع إصرار الجمهوريين على خفض الإنفاق.. المعلمون فى إنجلترا يعلنون سلسلة إضرابات جديدة فى يوليو.. الجفاف يكشف عن أنقاض مبنى حمام سونا يعود للقرن العشرين فى إسبانيا

الأحد، 18 يونيو 2023 02:25 م

أسوشيتدبرس: تحذيرات من إغلاق حكومي فى أمريكا مع إصرار الجمهوريين على خفض الإنفاق

الأحد، 18 يونيو 2023 01:41 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة