وفاة شخص وإصابة 8 باختناق شديد بعد استنشاق غاز سام من مادة تشبه الأسمنت بالغربية

الغربية: مصطفى عادل _ محمد طارق

لقي شخص حتفه واصيب 8 آخرين بحالات اختناق شديدة بعد قيام المتوفي بنقل مادة مجهولة تشبه "الأسمنت" لمنزله بإحدي قري مركز زفتي بمحافظة الغربية ، عثر عليها على شاطئ ترعة مبطنة، وما أن سكب عليها المياه حتي حدثت تفاعلات كميائية نتج عنها انبعاث غاز سام تسبب في اختناقهم ونفوق 2 رأس ماشية، تم نقل الجثة والمصابين للمستشفي وفرض كردون امني في مكان الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

البداية بورود اشارة للشرطة بحدوث حالات اختناق داخل منزل أسرة بعزبة عويس التابعة لمركز زفتي نتيجة انبعاث غاز سام من مادة مجهولة.

انتقلت الاجهزة الأمنية وسيارات إسعاف لمكان البلاغ وتبين قيام شخص بنقل مادة مجهولة عثر عليها على شاطئ ترعة مبطنة بين عزبة عويس وقرية شبراقلوج مركز زفتى لمنزله، وحدثت تفاعلات كميائية نتج عنها انبعاث غاز سام نتج عنه نفوق 2 رأس ماشية وإصابة 8 حالات باختناق ووفاة شخص نتيجة استنشاقه الغاز السام.

وتم نقل كلا من إبراهيم أبو المعاطي حجازي 25 سنة مصاب باختناق، محمود أبو المعاطي حجازي 30 سنة اختناق وتم نقله للعناية المركزة، أحمد ابو المعاطي حجازي 43 سنة " جثة"، هندية أحمد حجازي 20 سنة اختناق، بثينة أحمد حجازي 9 سنوات اختناق، محمد ابراهيم عابد 25 سنة اختناق، بطة سلام منصور 30 سنة اختناق، عبد الستار عبد المعطي 35 سنة اختناق وتم نقله للعناية المركزة، صفاء فوزي السيد 65 سنة اختناق وتم نقلها للعناية المركزة، هبة عباس البيومي 25 سنة اختناق وتم نقلها للعناية المركزة.

من ناحية أخرى وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بفرض حراسة أمنية على مكان الحادث، وتشكيل لجنة مكبرة من الصحة والطب البيطري والبيئة لفحص المادة واعداد تقرير مفصل بملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.