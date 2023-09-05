اليوم السابع
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وزير خارجية اليابان عن القضية الفلسطينية: موقفنا الداعم لحل الدولتين لن يتزعزع

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 06:45 م
وزير خارجية اليابان عن القضية الفلسطينية: موقفنا الداعم لحل الدولتين لن يتزعزع وزير خارجية اليابان: موقفنا الداعم لحل الدولتين لن يتزعزع
بيشوي رمزي

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قال وزير الخارجية اليابانى هياشى ناشيماسا إن مبادرة "نحو توطيد السلام"، ركيزة أخرى لتعزيز العلاقات في مواجهة الصراعات المستمرة، حيث يحتاج الشرق الأوسط إلى توطيد السلام؛ وليس مجرد الوصول لهدوء سريع الزوال. 
 
وأكد وزير الخارجية اليابانى في كلمته امام الحوار العربي الياباني المنعقد بالجامعة العربية، أنه بدون حل القضية الفلسطينية، لن يأتي السلام إلى المنطقة بالمعنى الحقيقي. 
 
واضاف إن موقف اليابان الداعم لحل الدولتين لا يتزعزع، وطوال عقود من الزمن، ظلت اليابان تدعم بناء الثقة والاعتماد الاقتصادي على الذات لفلسطين وهو ما يشكل أساس عملية السلام. وفي الواقع، فإن اليابان أصبحت دولة مانحة للأونروا حتى قبل انضمامها إلى الأمم المتحدة ولقد تجاوز مجموع مساعداتنا للأونروا المليار دولار. 
 
وأوضح إن المبادرة الخاصة باليابان أخذت تؤتي ثمارها أيضاً؛ حيث تتزايد أعداد الشركات الفلسطينية العاملة في مدينة أريحا الصناعية الزراعية (JAIP)، وتستعد هذه المدينة الآن لمزيد من التوسع.

وزير خارجية اليابان

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حل الدولتين

فلسطين

اسرائيل



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