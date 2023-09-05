وزير الصحة: تنظيم الأسرة أكبر مشروع استثمارى يحقق أرباحا وفوائد للدولة

كتب محمد عبد العظيم

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إنه كلما زاد عدد السكان نحتاج إلى معدلات نمو أكبر تغطي هذه الزيادة، متابعا: "الدولة المصرية زادت في 23 سنة حوالي 40 مليون مواطن، وهو عبء كبير على الاقتصاد وخطط التنمية ويؤثر على الاستخدامات والمواد بالموازنة العامة للدولة، والنمو الاقتصادي يجب أن يكون 3 أضعاف النمو السكانى، ومصر عبر تاريخها مرت بظروف وتحديات صعبة جدا وتحديات من حروب وأحداث إرهابية وثورات، وأثرت على النمو الاقتصادي والخدمات الصحية ومعدلات النمو، كنا نشهد معدلات نمو آمنة ثم نشهد بعدها انخفاض في معدلات النمو سواء الأحداث الأخيرة مثل أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وما تابعها من أزمة اقتصادية يعاني منها العالم كله.

وأضاف الوزير خلال كلمته في افتتاح المؤتمر العالمي الأول للصحة والسكان والتنمية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "مصر زادت 7 أضعاف ألمانيا وإيطاليا منذ عام 1955 وحتى عام 2023.. ورغم أنها حققت معدلات ولكنها ليست المرجوة حيث نحتاج إلى أن نصل إلى 2.1 معدل إنجاب ونحقق التوازن الحقيقي بين متوسط الإنجاب والنمو الاقتصادى".

وشدد وزير الصحة على أن تنظيم الأسرة أكبر مشروع استثماري يحقق أرباحا وفوائد للدولة المصرية إذا تم تطبيقه، متابعا: "كل جنيه يتم إنفاقه على مشروع تنظيم الأسرة يوفر 151 جنيها فى التعليم والصحة والإسكان والمرافق وفى المياه".