وزير الزراعة: الدولة نفذت مشروعات قومية فى سيناء تتخطى 750 مليار جنيه

كتب محمد عبد العظيم

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية خلال الـ 10 سنوات الماضية تبنت محورين من أجل تنمية سيناء، المحور الأول كان القضاء على الإرهاب بكل أشكاله وصوره، وهذا المحور كان صعبا ويجب أن نؤكد على التضحيات العظيمة لرجال القوات المسلحة الباسلة والشرطة المصرية الوطنية وأبناء سيناء الشرفاء وكل من له دور فى القضاء على الإرهاب وهذا كان عائقا للتنمية فى سيناء فى السنوات السابقة.

وأضاف الوزير خلال تصريحات لقناة "اكسترا نيوز": "المحور الثاني كان التنمية والبناء فى سيناء وتوجيهات القيادة السياسية بوضع استراتيجية لتنمية سيناء تقوم على مسارات متعددة وتشمل كل المجالات.. استراتيجية قومية لتنمية سيناء من خلال تنفيذ مشروعات قومية عملاقة تستهدف تطوير كافة مناحي الحياة فى سيناء".

وتابع وزير الزراعة: "المتابع للمشروعات المختلفة التى تنفذها الدولة فى سيناء يجب النظر إليها بكل فخر واعتزاز.. إجمالي المشروعات التى تنفذها تصل إلى أكثر من 750 مليار جنيه، وتم تنفيذ مشروعات زراعية عملاقة ومشروعات الطرق والكباري وإنشاء مجمعات زراعية متكاملة والاهتمام بمحور الصحة والتوسع فى محاور الخدمات الاجتماعية وصولا إلى دمج أبناء سيناء".