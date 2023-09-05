وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول للأكاديمية العسكرية بالكلية الحربية

كتب زكى القاضى

تفقد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يرافقه الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية وعدد من قادة القوات المسلحة مراحل انتقاء الطلبة المتقدمين للقبول للأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك بمقر الكلية الحربية، والذى يأتى فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة إجراءات تنسيق القبول.

واستمع القائد العام للقوات المسلحة إلى عرض مفصل تضمن الموقف الحالى لاختبارات القبول للطلبة المتقدمين لاختيار أفضل العناصر للانضمام لصفوف القوات المسلحة.

كما تفقد دورة العمل داخل مكتب التنسيق ولجان القومسيون الطبى، أعقبه المرور على اختبارات اللياقة البدنية والسباحة وقفزة الثقة التى يتم خلالها تقييم القدرات البدنية لانتقاء أفضل العناصر، بناء على المعايير القياسية المقررة للالتحاق، وناقش عدد من الطلبة المتقدمين فى أساليب الإختبارات التى خضعوا لها خلال مختلف المراحل، مثنياً على ما تحصل عليه المتقدمون من نتائج إيجابية فى ضوء المنافسة القوية التى تمكنهم من نيل شرف الإنضمام للقوات المسلحة.

كما أشار القائد العام للقوات المسلحة، إلى أن نتيجة القبول النهائية يكون معيارها الأول والأخير هو إمكانيات الطالب وقدرته على اجتياز الإختبارات بأعلى الدرجات المقررة لكل إختبار وأنه لا مجال لأى عوامل أخرى فى الإختبارات، موصياً بعدم الالتفات إلى شائعات الوساطة والمحسوبية، كما طالب الطلبة المتقدمين بالاجتهاد والإعداد الجيد من خلال رفع المستوى الثقافى والمعرفى والبدنى لديهم، متمنياً التوفيق والنجاح لكافة المتقدمين .

وفى ختام الجولة التفقدية وجه القائد العام للقوات المسلحة الشكر للقائمين والمشرفين على إختبارات القبول ومكتب التنسيق لإتباعهم كافة الإجراءات والأساليب العلمية المتطورة التى تمكن من تحقيق مبدأ المساواة والشفافية والنزاهة للإنتقاء الدقيق لأفضل العناصر المتقدمة.

https://youtu.be/Bp4N1mD_0Oo?feature=shared