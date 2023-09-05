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وزير الإسكان يتوجه للإسكندرية لمتابعة موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 11:01 ص
وزير الإسكان يتوجه للإسكندرية لمتابعة موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى عاصم الجزار وزير الإسكان
كتب أحمد حسن

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يقوم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، بزيارة لمحافظة الإسكندرية، لمتابعة موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة.
 
ويرافقه الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس أحمد جابر شحاتة، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، واللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية.
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مشروعات الاسكان

محافظه الاسكندريه



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