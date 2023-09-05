اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 03:36 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يفتتحان الملحق الإدارى لشركة مياه الشرب بالإسكندرية

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 02:43 م
وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يفتتحان الملحق الإدارى لشركة مياه الشرب بالإسكندرية وزير الاسكان خلال الافتتاح
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
افتتح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مبنى الملحق الإدارى لشركة مياه الشرب بالإسكندرية، المجاور لمركز خدمة عملاء محرم بك، والذى تم إعادة تأهيله فى ضوء خطة الشركة للاستفادة من الأصول وترشيد الانفاق، وتم تجهيز قاعة بالمبنى لعقد المؤتمرات والاجتماعات والدورات التدريبية التى تنظمها شركة مياه الإسكندرية، وذلك بحضور مسئولى الوزارة والمحافظة.
 
وتفقد وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية، ومرافقوهما، مركز خدمة عملاء محرم بك، والذى يخدم نحو 280 ألف مشترك من سكان منطقة محرم بك وحتى رأس التين، ومنطقة بشاير الخير (1، 2) والبلد، ليصل عدد المترددين على المركز لنحو 250 عميلا يوميا، حيث تجول الوزير والمحافظ داخل المركز، للاطمئنان على سير العمل، وتقديم الخدمات للمواطنين.

وزاره الاسكان

محافظه الاسكندريه

مكاتب خدمه العملاء

مشروعات الاسكان



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة