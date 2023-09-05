وزيرة بريطانية تنتقد زملاءها بألفاظ خارجة بشأن أزمة الخرسانة المدرسية.. فيديو

كتبت: نهال أبو السعود

موقف محرج تعرضت له وزيرة التعليم البريطانية جيليان كيجان عقب مقابلة تلفزيونية بعد أن بدأت بقول ألفاظ خارجة غير منتبهة إلى أن الميكروفون الخاص بها لا يزال يعمل والتصوير لازال مستمرا.

Education secretary Gillian Keegan is recorded on camera saying others ‘have been sat on their a***s’ on schools Raac crisis and shares frustration about not being thanked for doing ‘a f***ing good job’https://t.co/c02gI4dXiM pic.twitter.com/jWbYTVZl5D — ITV News Politics (@ITVNewsPolitics) September 4, 2023

خلال مقابلة مع تلفزيون "ITV" البريطانية أمس، انتقدت كيجان زملائها الآخرين فى الوزارة "الذين لا يفعلون شيء" على حد قولها مؤكدة ان الحكومة البريطانية فعلت ما بوسعها لمعالجة المخاوف المتعلقة بترميم المدارس.

فيما لم تنتبه الوزيرة بعيد انتهاء المقابلة أن الميكروفون الخاص بها لا يزال يعمل، فبدأت في التحدث بطريق خارجة تضمنت السباب والشتائم وقالت إن الجميع لم يكلّفوا أنفسهم القول إن الوزيرة تعاملت مع الامر بشكل جيد بينما هم لم يفعلوا أي شيء. وتساءلت: "هل هناك إشارات على أن أحدهم قال ذلك؟ لا؟".

إلا أن القناة نشرت المقطع المصور على حسابها في منصة "إكس" ، حيث حصد ملايين المشاهدات خلال ساعات قليلة.

ودفعت الفضية الوزيرة البريطانية للاعتذار عن تلك الكلمات التي اختارتها للتعبير عن تذمرها، وعدم شكرها لكل ما بذلته لحل أزمة المدارس المعرضة للانهيار بسبب ضعف الخرسانة.

أتى ذلك، بالتزامن مع رفض رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أمس الاتهامات الموجهة له بأنه خفض التمويل المخصص لبرنامج يهدف إلى ترميم المدارس، رغم علمه بالمخاطر المرتبطة بنوعية الخرسانة المتآكلة المستخدمة في بنائها.

وصدرت أوامر لـ104 مدارس وكليّات مبنية بخرسانة خفيفة الوزن بعدم إعادة فتح المباني والصفوف الدراسية هذا الأسبوع بسبب خطر انهيارها.

وجاءت توجيهات وزارة التعليم تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد في انجلترا، لتسارع طواقم التدريس للبحث عن أماكن بديلة لتعليم آلاف التلاميذ.

لكن سوناك نفى الاتهامات الصادرة عن مسؤول رفيع سابق في الوزارة وقال إن رئيس الوزراء تجاهل طلب تمويل من أجل بناء مزيد من المدارس عندما كان وزيرا للمال.

يشار إلى أن قضية الخرسانة المتآكلة تعد الأخيرة ضمن سلسلة أزمات عصفت بحكومة سوناك التي تأمل بتمديد السنوات الـ13 لحكم المحافظين خلال الانتخابات العامة المقررة العام المقبل.

وندد معارضون بالوزراء لفشلهم في التخطيط للأمر ولخفضهم التمويل اللازم لاستبدال الخرسانة في المدارس الأكثر تأثرا.