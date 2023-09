وزيرة بريطانية تنتقد زملاءها بألفاظ خارجة بشأن أزمة الخرسانة المدرسية.. فيديو

موقف محرج تعرضت له وزيرة التعليم البريطانية جيليان كيجان عقب مقابلة تلفزيونية بعد أن بدأت بقول ألفاظ خارجة غير منتبهة إلى أن الميكروفون الخاص بها لا يزال يعمل والتصوير لازال مستمرا.

Education secretary Gillian Keegan is recorded on camera saying others ‘have been sat on their a***s’ on schools Raac crisis and shares frustration about not being thanked for doing ‘a f***ing good job’https://t.co/c02gI4dXiM pic.twitter.com/jWbYTVZl5D