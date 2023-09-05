وحدة السكان بالشيخ زويد تشارك فى القافلة السكانية بقرية الظهير بسيناء

شمال سيناء - محمد حسين

اعلنت محافظة شمال سيناء ، مشاركة وحدة السكان الفرعية بمدينة الشيخ زويد فى القافلة السكانية المتكاملة التي نظمها المجلس القومي للسكان بالمحافظة بقرية الظهير احدى قرى مركز ومدينة الشيخ زويد، وفي حضور عدد من الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني. يأتى ذلك فى ضوء تعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وقالت إن القافلة السكانية نفذت عددا من الانشطة الثقافية والترفيهية والرياضية بملعب مركز شباب قرية الظهير بمشاركة أعضاء وحدة السكان الفرعية بالشيخ زويد، وفريق من متطوعي برنامج قيم وحياة، ومؤسسة مصر الخير ، بجانب توزيع 200 وجبة غذائية على ابناء القرى العائدة واضافت سلامة، أنه تم تنفيذ ندوة وحوار مجتمعي بحضور عدد من القيادات التنفيذية وبمشاركة شباب قرية الظهير من الجنسين حيث تم مناقشة مشكلة الزواج المبكر، الصحة الانجابية، تنظيم الاسرة، ختان الإناث، وغيرها من المشكلات المتعلقة بالزيادة السكانية.

أشارت سلامة الى قيام الفريق الطبي المرافق للقافلة بتقديم الخدمة الصحية والكشف على أهالى القرية وتطعيم الأطفال وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وتقديم وسائل تنظيم الاسرة للأهالي مجانًا.

وقالت ريم على يعقوب مدير وحدة السكان الرئيسية بالمحافظة إن القافلة تاتى فى إطار برنامج" قيم وحياة" والمبادرة الخاصة بمحافظة شمال سيناء "بالتعاون عدنا وبالسلام نحيا وبالقيم نرتقى" والتي تهدف الي دعم أبناء سيناء من خلال الدعم النفسى والمجتمعى والدمج لاهالى وابناء القرى العائدة فى اطار خطة العمل التى وضعتها المحافظة لحل القضية السكانية من خلال رصد المشكلات المجتمعية ووضع اليات وتدخلات مختلفة لحلها .

وأضاف خالد عبد الحليم المنسق الإعلامي لوحدة السكان الرئيسية بالمحافظة ان القافلة جاءت لخدمة أهالي قرية الظهير بمركز ومدينة الشيخ زويد تحت إشراف وحدة السكان الرئيسية بالمحافظة من خلال وحدة السكان الفرعية بمدينة الشيخ زويد وبمشاركة مؤسسات مجتمع مدني تحت اشراف سعيد حسين عرادة رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد.