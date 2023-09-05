واشنطن: ملتزمون بتقديم 3 مليارات دولار سنويا للدول النامية للتكيف مع تغيرات المناخ

وقال كيري ـ في قمة نيروبي الإفريقية الأولى للمناخ ـ إن "الرئيس الأمريكي جو بايدن أطلق برنامجا للالتزام بمساعدة الأشخاص في الدول النامية، لا سيما الإفريقية للتكيف مع تغيرات المناخ"، مشيرا إلى تعهد بايدن بمساعدة نصف مليار شخص في هذه الدول عن طريق تقديم نحو 3 مليارات دولار سنويا من أجل التكيف مع التأثيرات السلبية الناجمة عن التغيرات المناخية.

وأضاف المبعوث الأمريكي ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تتعهد أيضا بتقديم 30 مليون دولار للتكيف مع التغيرات المناخية والأمن الغذائي وانتقال التكنولوجيا إلى الدول النامية لا سيما الإفريقية، مؤكدا أن أفريقيا تعاني بشكل كبير من تأثيرات تغير المناخ.

وانطلقت في العاصمة الكينية، نيروبي، أمس، أول قمة للمناخ في إفريقيا حيث يناقش قادة الدول الإفريقية التحول نحو الطاقة الخضراء بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ووضع أولويات القارة في قمة المناخ العالمية كوب 28 التي ستعقد في الإمارات نوفمبر المقبل، ومن المقرر أن تتصدر قضايا سبل الدفع بمشروعات الطاقة المتجددة وتوفير التمويل لجهود مواجهة ظاهرة التغير المناخي جدول أعمال القمة.

وتبحث القمة، التي دعا إليها الرئيس الكيني وليام روتو وتنظمها الحكومة الكينية بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي- الالتزامات والتعهدات والنتائج ذات الصلة بالمناخ والتحديات القائمة والجهود التي تبذلها الدول في هذا الصدد.