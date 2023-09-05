هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: جودة الرعاية الصحية أفضل استثمار من أجل التنمية المستدامة

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ، أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، وتوجيهاته الواضحة خلال حفل افتتاح المؤتمر يعكس الوضوح التام لرؤية القيادة السياسية المتكاملة في التعامل مع قضايا الصحة والسكان وهو ما يميز سياسات الجمهورية الجديدة وأولوياتها في ظل ما يشهده العالم من تغير ملحوظ في هيكل السكان وما يستتبعه ذلك من ضغط على الموارد المتاحة والخدمات الأساسية.

وأضاف : أن هذه التغييرات ألقت بظلالها علي نمط وخريطة الأمراض خاصة الأمراض غير المعدية مثل: أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان، بالإضافة إلى اضطرابات الصحة النفسية، والحاجة لتحسين الصحة الإنجابية والجنسية، وهو ما شهدناه اليوم من انطلاقة قوية من العاصمة الإدارية الجديدة لتدشين حوارات تشاركية موسعة لكل اطراف المنظومة الصحية والسكانية لتحقيق رؤية مصر 2030 في التنمية المستدامة.

وعقب مشاركته في حفل الافتتاح الرسمي والجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الذي تنظمه وزارة الصحة والسكان المصرية بالعاصمة الادارية الجديدة وتستمر فعالياته حتى الجمعة 8 سبتمبر، صرح الدكتور أحمد طه، أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن جناح الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالمعرض المقام على هامش المؤتمر، يرحب بالزائرين ويقدم مجموعة متنوعة من البرامج التعريفية بمعايير GAHAR الحاصلة على الاعتماد الدولي (اسكوا)، وامتيازات الحصول على شهادة الاعتماد من الهيئة لكل فئة من المنشآت الصحية، والذي يؤسس لنظم صحية مستدامة، إلى جانب عروض تقديمية متنوعة عن رحلة الحصول على الاعتماد، وخدمات الدعم الفني التي تقدمها الهيئة.

ولفت رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية إلى أن مشاركة الهيئة تأتي في إطار الحرص على مشاركة أفضل ممارسات الجودة العالمية والخبرات في مجال الرعاية الصحية وأثر ذلك على السكان والتنمية.

وحول أهمية جودة الرعاية الصحية وعلاقتها بقضايا السكان والتنمية، أوضح طه أن جودة الصحة تعمل على زيادة متوسط العمر المتوقع وخفض معدلات الوفيات والأمراض، خاصة بين الفئات الأكثر هشاشة وفقراً، كما تساهم في تعزيز التعليم والإنتاجية والابتكار والنمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن الرعاية الصحية الجيدة تدعم حماية البيئة والتخفيف من آثار التغير المناخي على الصحة العامة وأن جودة الرعاية الصحية ليست فقط حق لكل إنسان، بل أيضاً استثمار في مستقبل أفضل للجميع وهو ما تعكسه معايير الجودة الصادرة عن "جهار" لمختلف أنواع المنشآت الصحية والحاصلة على الاعتماد الدولي من "الاسكوا".

وتشارك هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في جلسة "التغطية الصحية الشاملة: المسار والنموذج الواجب تطبيقه" التي تقام تحت رعاية وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية ونخبه من رواد القطاع الطبي والصحي على المستوى الإقليمي والدولي لتبادل الخبرات في إطار تحاوري؛ بهدف مناقشة العلاقات المتغيرة والمتداخلة بين جهود التغطية الصحية الشاملة على الصعيدين العالمي والمحلي وبناء قدرة النظم الصحية على الصمود عبر نموذج رعاية صحية أولية مرنة واستدامة مالية في ظل التغيرات والاحتياجات المتنامية عند الدول في سياسات الصحة والسكان وكيفية مساهمة أنظمة التغطية الصحية الشاملة عمومًا في تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة، وذلك يوم الخميس الموافق 7 سبتمبر2023 في تمام الساعة 12:30 ظهرا.

وتستعرض الجلسة إجراءات رحلة الاعتماد والرقابة الصحية لوحدات الرعاية الأولية ودورها في تحفيز القطاع الطبي من تبني ونشر المفاهيم للمجتمع الصحي المصري من القطاع العام والخاص بين الجودة وكفاءة الخدمات المستهدفة، ودور الجودة في ترشيد موارد منظومة التأمين الصحي الشامل، ومناقشة استراتيجيات دعم تطبيق النظم الصحية ذات الجودة بأسعار مناسبة.

ومن المقرر أن يترأس الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، جلسة نقاشية بعنوان: "دور هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية في التغلب على اعاقات الأطفال وإعادة تأهيل المرضى" يوم الأربعاء 6 سبتمبر في تمام الساعة 9:30 صباحا بقاعة المحاضرات الرئيسية.

وفي سياق متصل، تشارك الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بجلسة بعنوان: "بناء نظم رعاية صحية مستقبلية مستدامة وقادرة على التكيف مع التغيرات المناخية" بحضور الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة، والدكتور السيد العقدة، عضو مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وذلك في تمام الساعة 1:00 ظهرا بقاعة فلورنس- أ.