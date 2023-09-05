هل تعانى من انسداد الأنف؟.. استشارى أنف وأذن هيساعدك فى العلاج

فاطمة ياسر

يعانى بعض الأشخاص من مشكلة صحية ومنها انسداد الأنف نتيجة للتغيرات المرتبطة بالطقس، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز وأهم النصائح التي تساهم بشكل كبير في التخلص منها.

وقال الدكتور محمد إسماعيل استشاري الأنف والأذن والحنجرة بقصر العيني في تصريح خاص لـ اليوم السابع إنه لابد من غسل الأنف بمحلول الملح، فهذا الأمر يساهم بشكل كبير في تخفيف المخاط وعلاج انسداد الأنف سريعًا.

وأضاف: ولابد من ضرورة إجراء الكمادات الدافئة عن طريق تدليك الأنف بقطعة قطنة أو قماشة فهذا الأمر يساهم بشكل كبير في علاج مشاكل الأنف، كما يمكنك استنشاق رائحة بعض الزيوت العطرية التي تساهم بشكل كبير في علاج انسداد الأنف وتعمل علي فتحها، ومنها زيت النعناع والكافور.

وهناك بعض الأطعمة التي يمكنك تناولها، ولها دور كبير في علاج مشكلة انسداد الأنف، ومنها شوربة الدجاج واللحم، الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الرائعة والمهمة لجسم الإنسان، كما أنها تساهم بشكل كبير في التخلص من انسداد الأنف.