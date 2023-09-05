ندب مهندس مرور لفحص حادث تصادم سيارتين بطريق الودى بالصف

كتب أحمد إسماعيل

انتدبت النيابة العامة بالجيزة مهندس مرور بالإدارة العامة للمرور بالجيزة لفحص حادث تصادم سيارتين بطريق الودي، بمنطقة الصف، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين، وطلبت النيابة إعداد تقرير فنى بأسباب الحادث وملابساته.

وطلبت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الحادث، والاستماع إلى شهود عيان الواقعة للوقوف على أسباب ملابسات الحادث.

ناظرت النيابة جثامين الضحايا وكلفت مفتتش الصحة بالكشف الظاهرى عليهم واعداد تقرير بالوفاة.

لقى 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 8 آخرين، فى حادث تصادم سيارتين بطريق الودى، بمنطقة الصف، وتم نقل الضحايا لمستشفى الصف المركزي، وإزالة آثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد وقوع حادث مروري بطريق قرية الودي، بمنطقة الصف.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة تصادم سيارتين نقل بينهما سيارة يستقلها عددا من العمال، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص، وإصابة 8 آخرين.

نقلت سيارات الإسعاف، الضحايا لمستشفى الصف المركزي، كما تم إزالة آثار الحادث وإعادة حركة السير لطبيعتها، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي امرت بما سبق.