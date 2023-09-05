نائب محافظ الإسماعيلية يناقش الاستعدادات الأخيرة لافتتاح معرض "أهلًا مدارس"

الإسماعيلية : السيد فلاح

عقد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا تنسيقيًا بشأن الاستعداد لافتتاح معرض المستلزمات المدرسية "أهلًا مدارس" لعام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، والذي يقام بالتعاون بين محافظة الإسماعيلية، الغرفة التجارية المصرية بالمحافظة، ومديرية التموين والتجارة الداخلية.

وذلك بحضور السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، السكرتير العام المساعد للمحافظة، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، معاون المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، رئيس حي ثالث، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، رئيس مباحث التموين بالإسماعيلية، مدير عام مديرية الشباب والرياضة، رئيس قطاع الشبكات للشمال بشركة القناة لتوزيع الكهرباء، والجهات التنفيذية المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع، تم بحث ومناقشة التجهيزات والإعداد والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بإقامة المعرض؛ تمهيدًا لافتتاحه في ١٥ سبتمبر الجاري، على أن يستمر لمدة شهر بأرض المعارض بمركز شباب الشيخ زايد بحي ثالث مدينة الإسماعيلية.

وأكد نائب محافظ الإسماعيلية، أن الهدف من إقامة المعرض هو التخفيف عن كاهل أولياء الأمور؛ من خلال توفير المستلزمات وأدوات المدارس بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، موجهًا مديرية التموين والتجارة الداخلية بضرورة المتابعة المستمرة للأسعار وتوفير كافة المستلزمات المعروضة بشكل دوري لتحقيق العائد من المعرض.