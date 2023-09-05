مياه الفيضانات تتدفق داخل مترو فى إسبانيا.. وارتفاع الضحايا لـ3 أشخاص

فاطمة شوقى

أدت الأمطار الغزيرة التي ضربت إسبانيا إلى مصرع 3 أشخاص على الأقل وفقدان 3 آخرين، فضلاً عن أضرار جسيمة وفيضانات، وقد تأثرت مدريد وتوليدو بشكل خاص، حيث دخلت مياه الفيضات إلى داخل عربة مترو الانفاق واثارت قلق الركاب .



الفيضان يغرق قطار المترو

وتوقفت الخدمة في عدة خطوط لمترو مدريد بسبب تراكم المياه بسبب الأمطار. وانقطع أكثر من خط حتى إغلاق الخدمة، كما حدثت تعقيدات كبيرة في سير قطارات المسافات المتوسطة والطويلة بسبب الفيضانات التي شهدتها مناطق مختلفة من المنطقة.



المياه اغلقت مسار القطارات

وقالت صحيفة الباييس الإسبانية إنه المنخفض الجوي المعزول على مستويات عالية المعروف باسم دانا ، الذي أثر في الساعات القليلة الماضية على مناطق واسعة من إسبانيا، مع هطول أمطار غزيرة وغزيرة، في التراجع، مما خلف ثلاثة ضحايا وثلاثة مفقودين وآلاف الحوادث مع انهيار الطرق وغمر المنازل في أعقاب، فيضانات الأنهار ومشاكل النقل.



مياه الفيضان تغرق المحطة

وتم العثور على جثة رجل يبلغ من العمر 20 عامًا في مصعد في كاساروبيوس ديل مونتي، وآخر يبلغ من العمر 50 عامًا تم العثور على جثته في مجرى مائي في كامارينا، وآخر على الطريق السريع A-40، في بلدية برجاس.

وفي مدريد، تم إنقاذ صبي يبلغ من العمر 10 سنوات بعد أن سقطت السيارة التي كان يستقلها مع عائلته في نهر ألبيرش في بلدة ألديا ديل فريسنو، ولكن لا يزال والد الطفل مفقودا، كما يتم البحث عن امرأة تبلغ من العمر 50 عاما كانت تقود سيارة فى توليدو ، ورجل يبلغ 83 عاما جرفه التيار فى فيلامانتا بمدريد .



فيضان اسبانيا

تمكن مركز الطوارئ في منطقة مدريد من إدارة إجمالي 2157 حادثًا يتعلق بالعاصفة، مما أدى إلى تدخل 1390 من قبل رجال الإطفاء، بالإضافة إلى مدريد، لا تزال مناطق أخرى من البلاد مثل كاستيا لا مانشا، وكاستيلا وليون، وإقليم الباسك ولاريوخا في حالة تأهب أصفر بسبب الأمطار.

شكرت القائم بأعمال وزير التحول البيئي، تيريزا ريبيرا، وكالة الأرصاد الجوية الحكومية (Aemet) وقوات الأمن والحماية المدنية وحالات الطوارئ على العمل المنجز في "مثل هذه الأيام المعقدة" من خلال رسالة على الشبكة الاجتماعية ، وسلطت الضوء على " الروح المدنية والاهتمام بالتوصيات الاحترازية".