"مياه الشرب" بكفر الشيخ بعد وفاة عاملين أثناء صيانة محطة بيلا: خسارتنا لا تقدر بثمن

كفر الشيخ محمد سليمان

قال اللواء حسن محمود عبد الغني، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة كفر الشيخ، والعضو المنتدب، أن إدارة الشركة تنعى أبنائها الذين وافتهم المنية اليوم جراء قيامهم بواجبهم فى أعمال صيانة وتشغيل محطة معالجة بيلا.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، أن خسارة الشركة لا تقدر وأن الجميع حزين عليهم لأن الفقيدين من العاملين ذوى الكفاءة والخلق، مؤكدً أنه يتقدم بخالص العزاء لأسرهم داعيًا الله عزوجل أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، أن الشركة تؤكد على تأمين حقوق العاملين وأسرهما لأنهما من أبناء الشركة وجميع حقوقهما محفوظة.