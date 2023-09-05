منظمة الصحة العالمية: الصحة ركن أساسى من أركان التنمية الاجتماعية والاقتصادية

كتب محمد عبد العظيم

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط العديد، إن الصحة والعافية للفرد والمجتمع ركن أساسي من أركان التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسلم الوطني والإقليمي والعالمي، ودعم الصحة ناتج عمل جماعي والتكامل فيما بينهم ودعم العمل الفردي والمجتمعي".

وأضاف خلال كلمته في الجلسة الحوارية ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "هناك محددات اجتماعية ليست متربطة ارتباط مباشر بالصحة ولكن لها دور أساسي في الحفاظ على صحة الفرد والمجتمع.. منظمة الصحة العالمية وضعت من ضمن الأطار العام الثالث عشر 2019 تشكيل لجنة خبراء من الإقليم ومصر وبقية دول العالم، للتعرف جوانب القوة لدول الإقليم".