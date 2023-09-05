اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 02:19 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عالمية

منظمة الصحة العالمية: الصحة ركن أساسى من أركان التنمية الاجتماعية والاقتصادية

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 01:39 م
منظمة الصحة العالمية: الصحة ركن أساسى من أركان التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدكتور أحمد المنظري
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط العديد، إن الصحة والعافية للفرد والمجتمع ركن أساسي من أركان التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسلم الوطني والإقليمي والعالمي، ودعم الصحة ناتج عمل جماعي والتكامل فيما بينهم ودعم العمل الفردي والمجتمعي".
 
وأضاف خلال كلمته في الجلسة الحوارية ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "هناك محددات اجتماعية ليست متربطة ارتباط مباشر بالصحة ولكن لها دور أساسي في الحفاظ على صحة الفرد والمجتمع.. منظمة الصحة العالمية وضعت من ضمن الأطار العام الثالث عشر 2019 تشكيل لجنة خبراء من الإقليم ومصر وبقية دول العالم، للتعرف جوانب القوة لدول الإقليم".

الدكتور أحمد المنظري

الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية

الرئيس السيسي

السيسي

المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسى: يمكن تنظيم هجرة مشروعة للدول التى تعانى نقص المواليد

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 01:23 م

الرئيس السيسى: التحديات صعبة لكن التغلب عليها ليس مستحيلا

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 01:23 م

الرئيس السيسي لوزير المالية: أي رقم بتدفعه لتنظيم الأسرة يعود بالنفع على الدولة

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 01:23 م

الرئيس السيسى: الدولة طورت بنية أساسية لمجابهة النمو السكانى

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 01:16 م

الرئيس السيسى يمازح معيط بعد طلب ضم تنظيم الأسرة للتأمين الصحى: "أنت هتدفع"

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 12:57 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة