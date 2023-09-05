مصرع 2 من عمال الصرف الصحى غرقا فى بئر ببيلا

لقى اثنان من عمال شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ مصرعهما، اليوم الثلاثاء، إثر سقوطهما فى بئر صرف صحى بمحطة معالجة الصرف الصحى ببيلا، وتم انتشال الجثتين وإخطار النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ إخطاراً من مأمور قسم شرطة بيلا، يفيد بورد بلاغ بسقوط شخصين فى بئر صرف صحى بعمق 8 أمتار أثناء قيامهما بسحب مياه الصرف الصحى من البئر بسبب وجود انسداد بالخط بمحطة معالجة الصرف الصحى ببيلا، ما أدى إلى وفاتهما غرقا.

على الفور انتقل إلى مكان الحادث رجال مباحث قسم شرطة بيلا، وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة محل البلاغ، وتبين من المعاينة والفحص مصرع "عبد الله عبد الفتاح طه غازى"، 47 عاماً، ويقيم بقرية الديبة التابعة لدائرة القسم، وأحمد محمد المعصراوى، 36 عاماً، ويقيم بقرية حاذق التابعة لدائرة مركز بيلا، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى بيلا المركزى، تحت تصرف النيابة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.