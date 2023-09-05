مصرع طفلة فى حادث سيارة بالشرقية

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الشرقية ، تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى كفر صقر المركزى بوصول هند م ج، سنتان، مقيمة بقرية تليجة بمركز كفر صقر، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الطفلة التي أودت بحياتها إثر تعرضها لحادث تصادم سيارة بها في طريق تليجة - كفر صقر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لقيت طفلة مصرعها؛ إثر تعرضها لحادث اصطدام سيارة بها في طريق تليجة - كفر صقر بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثة بواسطة سيارة الإسعاف إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر صقر المركزى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.