مصرع طفلة سقطت من الطابق الثانى بالشرقية

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ، تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى الحسينية المركزي بوصول منى إ أ، 3 سنوات، مقيمة بمركز الحسينية، مصابة بنزيف بالمخ وتوفيت متأثرة بإصابتها.

وتبين من التحريات حدوث إصابة الطفلة التي أودت بحياتها إثر سقوطها من الطابق الثاني بمنزل أسرتها، فيما تم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه لدفنه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

لقيت طفلة مصرعها؛ إثر سقوطها من الطابق الثاني بمنزل أسرتها بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الحسينية المركزى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.