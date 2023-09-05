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مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 11:39 ص
مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال مستوطنون يقتحمون الأقصى
كتب : أحمد جمعة

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اقتحم مستوطنون إسرائيليون بقيادة المتطرف يهودا غليك، اليوم /الثلاثاء/، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متفرقة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية.

وينفذ المستوطنون اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى المبارك، في محاولة لفرض أمر واقع والسيطرة عليه.

وتواصل منظمات الهيكل المزعوم حشد أكبر عدد ممكن من المستوطنين؛ لتنفيذ اقتحامات واسعة وجماعية للمسجد الأقصى، خلال موسم الأعياد اليهودية المقبلة، الذي يعد الأطول هذا العام.

وفي سياق متصل، قال رئيس المجلس القروي سعد عواد إن مئات المستوطنين اقتحموا قرية عورتا وسط حماية جيش الاحتلال، كما أدَّوا طقوسا تلمودية في المقامات الدينية في القرية.

 

 


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