محافظ شمال سيناء يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء

أعلنت محافظة شمال سيناء، أن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، استقبل المهندس سامي عرفة أبو ورده رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء في مكتبه بديوان عام المحافظة بمدينة العريش.

أعلن محافظ شمال سيناء أنه قريبًا سيتم افتتاح محطتي كهرباء أحدهما في الشلاق والأخرى في المساعيد لافتا لموافقه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على انشاء مولدات في منطقة شرق العريش لتغطية احتياجات وتوسعات المنطقة من مطار العريش والميناء البحرى وجامعة العريش.

كما أعلن المحافظ أن الكهرباء زادت في شمال سيناء بنسبة 8 أضعاف خلال الفترة الماضية بسبب المشروعات الضخمة التي تم تنفيذها في قطاع الكهرباء بدعم من القيادة السياسية.

بدوره أكد المهندس سامي عرفه ابو ورده رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، علي حرص الشركة على التعاون مع المحافظة في رفع العناء عن المواطنين بشمال سيناء وتقديم كل سبل الدعم لهم من أجل تعمير وتنمية سيناء. وأستعرض أبو وردة ما نفذته الشركة من مشروعات في قطاع الكهرباء على أرض شمال سيناء منها إنشاء خطوط جهد متوسط ومنخفض جديدة وإعادة تأهيل كافة شبكات الجهدين بالمحافظة وتوصيل الكهرباء لقري الصيادين وزمامات المآخذ ومحطات المياه والآبار والمدارس والتجمعات التنموية والمشاريع القومية بكافة المحافظة. وأشار أبو وردة الي الانتهاء من إنشاء موزع رفح الجديد وتوصيل الكهرباء لكافة المدينة، مؤكدا علي أنه يجري الانتهاء من إنشاء وإعادة تأهيل مدينة العريش كاملة كما تم الانتهاء من إعادة تأهيل عدد كبير من القرى العائدة وإطلاق التيار الكهربائي وجاري الانتهاء من باقي القري حيث تعمل بها عدد سبع مجموعات تحت إشراف قطاع المشروعات وقطاع شمال سيناء.