محافظ بورسعيد يوجه بتشكيل لجان للتأكد من جاهزية المدارس للعام الدراسى الجديد

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اجتماعا موسعا، لمتابعة استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد، 2023/2024، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي السكرتير العام، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد و دكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، ومدير الجهاز التنفيذي و رؤساء الاحياء ومدينة بورفؤاد و مديرية (التربية والتعليم - الاسكان – الطرق – الصحة ) – التامين الصحى الشامل- القيادات التعليمية ( المراحل والادارات التعليمية – موجهي عموم المواد _هيئة الرعايةالصحية) وعدد من الجهات الأمنية والتنفيذية المختصة بالمحافظة.

وأشار اللواء عادل الغضبان، إلى أن محافظة بورسعيد تستعد للعام الدراسى الجديد 2023/2024 بتوفير كافة الامكانات والسبل للطلبة والطالبات وأعضاء هيئة التدريس من تأهيل وتطوير المنشآت وتقديم التدريبات العملية، وكذلك الاهتمام بالبيئة المحيطة كزيادة المساحات الخضراء، والتعاون مع الأحياء لرفع مستوى النظافة داخل وخارج المدارس، في ظل التطور الذي تشهده محافظة بورسعيد، ورقمنة كل المصالح الحكومية ومن بينها المدارس ومكتباتها، تطورت أيضاً المباني حتى تتلاءم مع تحصيل الطالب لأكبر قدر ممكن من المعلومات في جو محيط مناسب لذلك، بالتزامن مع توفير معلمين مؤهلين لدعم الطالب وثقل خبراته واكتشاف مواهبه وتدعيمها.

وأكد اللواء عادل الغضبان، أن محافظة بورسعيد حققت معدلات تطوير كبيرة في مجال التعليم خلال الفترة الماضية، وأشاد المحافظ بجهود العاملين في قطاع التعليم ببورسعيد وتعاونهم مع الأجهزة التنفيذية لتحقيق افضل مناخ تعليمي للطلاب

واستعرض محافظ بورسعيد، مستجدات العمل بشأن جاهزية المدارس لإستقبال العام الدراسي الجديد ، مؤكدا على أهمية استمرار أعمال التطوير التي تشهدها عدد من المدارس حاليا و تكثيف العمل للتأكد من جاهزية المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وشدد على كافة القيادات التعليمية بالمحافظة، ومديري المدارس بالاهتمام بمستوى انضباط العملية التعليمية في المقام الأول، والتزام الطلاب بالحضور في المدارس، لافتا إلى أنه سيتم عقد لقاءات متواصلة مع القيادات التعليمية في كافة مراحل التعليم، وذلك للتأكيد على أهمية انتظام العملية التعليمية خلال العام الدراسي القادم، مؤكدا أنه تم النهوض بالعملية التعليمية لتحقيق أفضل مناخ دراسي للطلاب في المدارس يسهم في إثراء العملية التعليمية.

وأكد على ضرورة تكثيف ومواصلة الحملات على سناتر الدروس الخصوصية، منوها لأهمية أن يتعاون أولياء الأمور مع الدولة من أجل إنقاذ أبنائهم من مخاطر سناتر بيع العلم، وطالب كذلك مسئولي التعليم بفرض تواجد المعلمين خلال اليوم الدراسي.

ووجه محافظ بورسعيد، رسالة لأولياء الامور والطلاب بضرورة الوعي بالمرحلة الراهنة وجهود الدولة في تطوير العملية التعليمية، و دعم جهود الأجهزة التنفيذية في القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، وتشجيع الطلاب على الاعتماد على الذات، لتحقيق مستوى تعليمي أفضل لأبناءنا قادة المستقبل كما وجه محافظ بورسعيد مسئولي التعليم بتشكيل لجان من إدارة الحوكمة للمرور على المدارس والتأكد من جاهزيتها.