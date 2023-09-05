مبادرة "بلدى أمانة" لرفع وعى المواطنين تجرى 4845 زيارة بالبحيرة.. صور

البحيرة - ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة انطلاق فعاليات حملات طرق الأبواب لمبادرة "بلدى أمانة" والتى ينظمها المجلس القومى للمرأة بعدد من القرى والنجوع خاصة مناطق المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وتستهدف المبادرة رفع الوعى بالتحديات التى يواجهها المجتمع فى ظل الأزمات العالمية عن طريق تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل وشرح دور المشروعات القومية الكبرى فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة للمواطنين والرد على الشائعات المضللة التى تستهدف استقرار هذا الوطن.

وتضمنت فاعليات مبادرة " بلدى أمانة حملات لطرق الأبواب وعقد ندوات تثقيفية إلى جانب تقديم التوعية القانونية للمستهدفين بالقرى المختلفة.

كما تستهدف الحملة التوعوية الجديدة أكثر من 12 ألف شخص من السيدات والرجال والأطفال بقرى عزب شبرا بمركز دمنهور وديروط بمركز المحمودية وبولين بمركز كفر الدوار وبلقطر الشرقية بمركز ابو حمص بإجمالى عدد 4845 زيارة.

شارك فى فعاليات مبادرة "بلدى أمانة" رائدات المجلس القومى للمرأة وميسرات مجموعات الادخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة "دوى" لتمكين الفتيات إلى جانب مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

من جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تقديم كافة أنواع الدعم لإنجاح مبادرة بلدى أمانة التى يتم تنفيذها من قبل المجلس القومى للمرأة داخل أربعة مراكز بمحافظة البحيرة.

مشددة على أهمية رفع مستوى الوعى لدى المواطنين والتعريف بما تقدمه الدولة على أرض الواقع لتحقيق المطالب الشعبية خاصة فى مجال التعليم والصحة والبنية التحتيه التى تتماس مع حياة الأهالى.

فيما قالت المهندسة ذكية رشاد مقررة المجلس القومى للمرأة بالبحيرة أن الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة" بدأت فى مطلع شهر أغسطس الجارى وتستمر على مدار شهرين ويتم تنفيذها بعدد من قرى مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القرى المختارة من خارج تلك المبادرات التنموية.

وأضافت أن الفاعليات الخاصة بمبادرة بلدى أمانة تستهدف تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل وشرح دور المشروعات القومية الكبرى فى تحقيق التنمية الحقيقية وذلك لتحسين جودة الحياة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.

وأوضحت مقررة المجلس القومى للمرأة بالبحيرة أن هناك دورا حيويا لمبادرة بلدى أمانة وهو رفع الوعى بالتحديات التى يواجهها المجتمع خاصة فى ظل الأزمات العالمية والرد على الشائعات الباطلة التى تستهدف إيقاع الفتن داخل المجتمع ونشر الفوضى.

يذكر أن مبادرة طرق الأبواب "بلدى أمانة" هى حملة ممتدة بعدد من قرى مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القرى المختارة من خارج المبادرة وسبقتها دورات تدريبية للرائدات والمتطوعين المشتركين فى الحملة للتدريب على كيفية نشر رسائل الحملة بطريقة سهلة وبسيطة.

وبدأت الحملة الجديدة "بلدى أمانة" فى أول أغسطس الجارى وتستمر على مدار شهرين. وتشتمل المبادرة الجديدة على فاعليات حملات طرق الابواب وتنظيم فعاليات أمسيات الأسرة المصرية.

ويساهم فى اعمال المبادرة الجديدة رائدات المجلس القومى للمرأة وميسرات مجموعات الإدخار والاقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين المتعاونين مع فروع المجلس بالمحافظات وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات إلى جانب المتطوعين الذين تم الاستعانة بهم فى أنشطة الفترة الماضية وأثبتوا جداره ومهارات تواصل مع المستهدفين.



















































