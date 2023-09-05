لجنة تحقيق الأمم المتحدة تناقش مبادرة التعويضات لضحايا الحرب الأوكرانية

كتبت هند المغربي

اختتمت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة زيارتها لأوكرانيا وكانت العدالة والمساءلة لضحايا الحرب في أوكرانيا من اهم توصياتها ومن جانبه أشار رئيس اللجنة إريك موسي إلى استمرار أنماط الانتهاكات بما في ذلك الحبس غير القانوني، والتعذيب، والترحيل غير القانوني وشدد خبراء حقوق الإنسان أيضًا على أن تقديم خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي العاجل للضحايا لا يزال يمثل تحديًا.

وقالت اللجنة ، التي تم تكليفها من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت منذ بداية الحرب، في بيانها اليوم إنها "تابعت عن كثب" المناقشات حول التعويضات وقال عضو اللجنة بابلو دي غريف إن مبادرات التعويضات يجب أن يتم تصميمها بالتشاور الوثيق مع الضحايا مضيفا "إن إنشاء برامج تعويضات شاملة هي عملية طويلة الأمد، ويجب تمييزها عن برامج إعادة الإعمار الوطنية، وبرامج استعادة الممتلكات وإصلاحها".

وفق بيان الأمم المتحدة زارت اللجنة أوكرانيا أكثر من 10 مرات. بدأت الزيارة الأخيرة في منطقة تشيركاسي واستمرت إلى كييف، حيث التقى الخبراء بالسلطات والمدنيين المتضررين من الحرب

لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا هي هيئة مستقلة مفوضة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من بين أمور أخرى، التحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، وهدفها هو تحديد الحقائق والظروف والأسباب الجذرية لأي من هذه الانتهاكات والتجاوزات؛ وجمع وتوحيد وتحليل الأدلة على هذه الانتهاكات والتجاوزات