قوافل طبية متنقلة بأسوان بالتنسيق مع الصحة والمحافظة

أسوان- صلاح المسن

تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، تواصل القوافل الطبية المتنقلة التى تنظمها مؤسسة "مصر بلا مرض" بالتنسيق مع مديرية الصحة بأسوان، وباقى الجهات المعنية تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية لجميع الأهالى والمواطنين خلال الشهر الحالى وبالمجان فى مختلف المراكز والمدن.

حيث أشاد اللواء أشرف عطية بجهود مؤسسة "مصر بلا مرض" ودورها فى تفعيل المشاركة المجتمعية الجادة لتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية المطلوبة للمواطنين بمختلف المجالات وخاصة بمجال الصحة.

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، في تصربحات صحفية، حرص المحافظة المتواصل لتقديم التعاون والمساندة لمختلف المبادرات والأنشطة والفعاليات التى تهدف إلى التخفيف عن كاهل البسطاء ومحدودى الدخل وخاصة الأسر الأكثر إحتياجاً ، مع المساهمة فى الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لتحسين الظروف المعيشية والإقتصادية وتوفير حياة كريمة للأهالى والمواطنين بمختلف القرى والنجوع والمناطق البعيدة والنائية وذلك تنفيذاً للتوجيهات المتواصلة للرئيس عبد الفتاح السيسى.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة مريم ألفى، مدير مكتب مؤسسة "مصر بلا مرض" بأسوان، أن القوافل الطبية تضم عدد من العيادات المتنقلة لتقديم خدمات الكشف الطبى والتحليل وتوفير الأدوية والعلاجات المناسبة للحالات المرضية فى مختلف التخصصات الطبية بالمجان .

وأشارت الي أن البرنامج الزمنى لخطة عمل القوافل الطبية يشمل تنظيم قافلة طبية متنقلة من يوم 1 سبتمبر بمدرسة هدى الشغراوى بنجع الشيخ على بأسوان، بالإضافة إلى تنظيم قافلة طبية يوم 8 سبتمبر بمدرسة الشيخ عامر بنجع العرب بمدينة دراو، بجانب تنظيم قافلة أخرى يوم 15 سبتمبر بمدرسة العليقات المشتركة بقرية العليقات بمدينة كوم أمبو، علاوة على تنظيم قافلة طبية يوم 22 سبتمبر بمدرسة الحروب للتعليم الأساسى بقرية الخفية بمدينة كوم أمبو ، فضلاً عن تنظيم قافلة طبية يوم 29 سبتمبر بمدرسة أحمد إبراهيم بقرية السباعية بمدينة إدفو.