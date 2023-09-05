قوافل طبية متنقلة بأسوان بالتنسيق مع الصحة والمحافظة

تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تواصل القوافل الطبية المتنقلة التى تنظمها مؤسسة "مصر بلا مرض" بالتنسيق مع مديرية الصحة بأسوان، وباقى الجهات المعنية تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية لجميع الأهالى والمواطنين خلال الشهر الحالى وبالمجان فى مختلف المراكز والمدن.
حيث أشاد اللواء أشرف عطية بجهود مؤسسة "مصر بلا مرض" ودورها فى تفعيل المشاركة المجتمعية الجادة لتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية المطلوبة للمواطنين بمختلف المجالات وخاصة بمجال الصحة.
وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، في تصربحات صحفية، حرص المحافظة المتواصل لتقديم التعاون والمساندة لمختلف المبادرات والأنشطة والفعاليات التى تهدف إلى التخفيف عن كاهل البسطاء ومحدودى الدخل وخاصة الأسر الأكثر إحتياجاً ، مع المساهمة فى الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لتحسين الظروف المعيشية والإقتصادية وتوفير حياة كريمة للأهالى والمواطنين بمختلف القرى والنجوع والمناطق البعيدة والنائية وذلك تنفيذاً للتوجيهات المتواصلة للرئيس عبد الفتاح السيسى.
ومن جانبها أوضحت الدكتورة مريم ألفى، مدير مكتب مؤسسة "مصر بلا مرض" بأسوان، أن القوافل الطبية تضم عدد من العيادات المتنقلة لتقديم خدمات الكشف الطبى والتحليل وتوفير الأدوية والعلاجات المناسبة للحالات المرضية فى مختلف التخصصات الطبية بالمجان .
وأشارت الي أن البرنامج الزمنى لخطة عمل القوافل الطبية يشمل تنظيم قافلة طبية متنقلة من يوم 1 سبتمبر بمدرسة هدى الشغراوى بنجع الشيخ على بأسوان، بالإضافة إلى تنظيم قافلة طبية يوم 8 سبتمبر بمدرسة الشيخ عامر بنجع العرب بمدينة دراو، بجانب تنظيم قافلة أخرى يوم 15 سبتمبر بمدرسة العليقات المشتركة بقرية العليقات بمدينة كوم أمبو، علاوة على تنظيم قافلة طبية يوم 22 سبتمبر بمدرسة الحروب للتعليم الأساسى بقرية الخفية بمدينة كوم أمبو ، فضلاً عن تنظيم قافلة طبية يوم 29 سبتمبر بمدرسة أحمد إبراهيم بقرية السباعية بمدينة إدفو.
من ناحية أخري اختتمت مديرية العمل بأسوان بإشراف فوزى صابر مدير المديرية البرنامج التدريبى فى مجال التسويق الإلكترونى لشباب أسوان حيث تم تخريج الدفعة الثانية بإجمالى 20متدرب.
يأتي ذلك ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "مهنتك مستقبلك" ، وفى إطار تكليفات وزير العمل حسن شحاته ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان بضرورة حشد كافة الجهود لمواجهة مشكلة البطالة من خلال تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل وصقل خبراتهم ومواهبهم والحصول على التدريبات المختلفة لتنمية قدراتهم ومساعدتهم على إقتحام سوق العمل.
وأوضح فوزى صابر، مدير مديرية العمل بأسوان في "تصريحات صحفية" بأن هذا البرنامج التدريبى يأتى فى إطار تنفيذ برتوكول التعاون بين وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمى WFP ، والذى تم الإعلان عنه فى أواخر يونيو الماضى عبر الرابط الإلكترونى المخصص للتقديم من خلاله لمن إجتاز الإختبار النظرى السابق للتدريب، وتم البدء فى تنفيذ البرنامج التدريبى على ثلاث مراحل تدريبية وهى المهارات الذاتية، والتسويق الإلكترونى، والفوتوشوب.
ولفت إلى قيام المتدربين بعرض مشاريع التخرج ومناقشتهم فيها ، ومدى إستفادتهم عملياً وعلمياً ، وكيف أثرت على تفكيرهم ورؤيتهم لأهدافهم الشخصية وإصرارهم على تطبيق ما تعلموه خلال الفترة التدريبية ، وقدم المتدربين الشكر والتقدير لوزير العمل حسن شحاته، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان على إتاحة مثل هذه التدريبات المجانية للشباب المقبل والباحث عن العمل لتأهيلهم لسوق العمل على الوجه الأكمل.
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