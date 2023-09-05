اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 05:57 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عاجلة

قرارات جمهورية بتعيينات قضائية فى محاكم الاستئناف والنقض وقضايا الدولة والنيابة الإدارية

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 05:00 م
قرارات جمهورية بتعيينات قضائية فى محاكم الاستئناف والنقض وقضايا الدولة والنيابة الإدارية الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، عددًا من القرارت، نشرتها الجريدة الرسمية، حيث أصدر القرار رقم 362 لسنة 2023 بتعيين عدد من المستشارين رؤساء محاكم الاستئناف.
 
وأصدر الرئيس السيسى القرار رقم 363 لسنة 2023 بتعيين عدد من القضاة بمحكمة النقض نواب لرئيس محكمة النقض.
 
كما أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 364 لسنة 2023 بتعيين كل من وكلاء هيئة قضايا الدولة نواب لرئيس هيئة قضايا الدولة.
 
وأصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 365 لسنة 2023 بتعيين عدد من الوكلاء العامين الأول بهيئة النيابة الإدارية نواباً لرئيس الهيئة.
 
 

السيسي

الرئيس السيسي

القضاء

القضاه

محكمة النقض

قضايا الدولة

النيابة الادارية

الجريدة الرسمية

عاجل

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة