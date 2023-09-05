اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 05:32 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار المحافظات

قافلة بيطرية لتحصين وعلاج رؤوس الماشية والدواجن بفايد فى الإسماعيلية

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 04:54 م
قافلة بيطرية لتحصين وعلاج رؤوس الماشية والدواجن بفايد فى الإسماعيلية قافلة بيطرية لتحصين وعلاج رؤوس الماشية
الإسماعيلية - السيد فلاح - صبري غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، تحت إشراف وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، القوافل العلاجية والتحصين لرؤوس الماشية، تنفيذًا لتوجيهات الأجهزة التنفيذية بحماية الثروة الحيوانية والداجنة وتنميتها وتحصينها من كافة الأمراض والأوبئة المنتشرة.
 
,تم تنفيذ قافلة بيطرية، اليوم الثلاثاء، بقرية غزالة بسرابيوم، التابعة لمركز ومدينة فايد؛ وذلك لعلاج الماشية والدواجن ضد الأمراض المختلفة، بالتعاون مع أطباء الإدارة البيطرية. 
 
وأسفرت القافلة عن رش 2500 رأس من الأبقار والجاموس والأغنام، وعلاج 800 من الأغنام، و42 من الأبقار والجاموس من أمراض الباطنة، و11 حالة تناسليات، بالإضافة إلى علاج 2700 من الطيور المنزلية، كما تم إجراء 6 حالات جراحة. 
 
ومن جهةٍ أخرى، تم عقد ندوات إرشادية للتوعية بأمراض الحمى القلاعية والتهاب الجلد العقدي، وتم توعية الفلاحين بأهمية التأمين على الماشية للحفاظ على مواشيهم. 
 
قافلة بيطرية لتحصين وعلاج رؤوس الماشية (1)
قافلة بيطرية لتحصين وعلاج رؤوس الماشية (1)

قافلة بيطرية لتحصين وعلاج رؤوس الماشية (2)
قافلة بيطرية لتحصين وعلاج رؤوس الماشية (2)

قافلة بيطرية لتحصين وعلاج رؤوس الماشية (3)
قافلة بيطرية لتحصين وعلاج رؤوس الماشية (3)

قافلة بيطرية لتحصين وعلاج رؤوس الماشية (4)
قافلة بيطرية لتحصين وعلاج رؤوس الماشية (4)

قافلة بيطرية لتحصين وعلاج رؤوس الماشية (5)
قافلة بيطرية لتحصين وعلاج رؤوس الماشية (5)
 

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

الطب البيطري

فايد

اخبار المحافظات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة