قافلة بيطرية لتحصين وعلاج رؤوس الماشية والدواجن بفايد فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح - صبري غانم

واصلت مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، تحت إشراف وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري ، القوافل العلاجية والتحصين لرؤوس الماشية، تنفيذًا لتوجيهات الأجهزة التنفيذية بحماية الثروة الحيوانية والداجنة وتنميتها وتحصينها من كافة الأمراض والأوبئة المنتشرة.

,تم تنفيذ قافلة بيطرية، اليوم الثلاثاء، بقرية غزالة بسرابيوم، التابعة لمركز ومدينة فايد؛ وذلك لعلاج الماشية والدواجن ضد الأمراض المختلفة، بالتعاون مع أطباء الإدارة البيطرية.

وأسفرت القافلة عن رش 2500 رأس من الأبقار والجاموس والأغنام، وعلاج 800 من الأغنام، و42 من الأبقار والجاموس من أمراض الباطنة، و11 حالة تناسليات، بالإضافة إلى علاج 2700 من الطيور المنزلية، كما تم إجراء 6 حالات جراحة.

ومن جهةٍ أخرى، تم عقد ندوات إرشادية للتوعية بأمراض الحمى القلاعية والتهاب الجلد العقدي، وتم توعية الفلاحين بأهمية التأمين على الماشية للحفاظ على مواشيهم.