فرقة الهند تواصل عروضها على مسرح الشيخ زايد بمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية

الإسماعيلية- صبرى غانم

واصلت فرقة ريزمز انترناتيونال فولك ارت كلوب الهندية عروضها فى مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية على مسرح حديقة الشيخ زايد التابع لمحافظة الإسماعيلية.

وأشهر الفقرات التى تقدمها فى التراث الهندى البهانجرا وقدمت الفرقة عدة فقرات من طلبة جامعة بارول الهندية بغرب الهند منها رقصة راس دربا والرقصة الثانية لودى، والفرقة تم انشاؤها عام 2007 وشاركت فى مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية 5 مرات ومهرجان دمنهور ومهرجان الاسكندرية.

وشهدت محافظة الإسماعيلية، الاحد الماضى انطلاق فعاليات افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، على المسرح الكبير بقصر ثقافة الإسماعيلية.

وانطلقت فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الثالثة والعشرين، والذي يقام بالتعاون بين وزارة الثقافة متمثلة فى "الهيئة العامة لقصور الثقافة، وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية"، ومحافظة الإسماعيلية، وبالتنسيق مع هيئة قناة السويس وهيئة التنشيط السياحي.

وذلك تحت رعاية وبحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

وقال عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية يعد حوارا ثقافيا وفنيا يؤكد ثراء الفنون الشعبية للدول المشاركة ويؤكد الدور الريادي لمصر وقوتها الناعمة، موضحا أن المهرجان يشهد مشاركة 16 فرقة فنون شعبية مصرية ودولية، حيث تشارك به 9 فرق فنون شعبية مصرية تابعة لقصور الثقافة وهي العريش، والإسماعيلية، ومطروح، والحرية إسكندرية، والشرقية، وملوي، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، كما يشهد مشاركة 6 فرق من دول الهند، وسيرلانكا، ورومانيا، والمكسيك، وكنعان الفلسطينية، وإندونيسيا. وفرقة من مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، وللمرة الأولى بالمهرجان تقدم عروض لفرقة ذوي القدرات الخاصة التابعة لمحافظة الإسماعيلية.

وانطلقت اولى فعاليات المهرجان السبت الماضى فى شارع محمد علي أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية القديم، بديفيله فنى شارك فيه جميع فرق المهرجان "الأجنبية والمصرية" حيث بدأت الفرق في تقديم عروضها بانطلاق طابور العرض بداية من متحف آثار الإسماعيلية، مرورًا بشارع محمد على، وصولًا لديوان عام محافظة الإسماعيلية القديم.

واستعرضت الفرق المشاركة بالمهرجان فنونها التراثية والمعبرة عن بيئاتها من خلال ديفيليه بجانب مشاركة فرق الهيئة وهى ملوي- أسوان- الأقصر- الشرقية- سوهاج- العريش- مطروح- الإسماعيلية" للفنون الشعبية، بطابور استعراض، وتم تقديم فقرة استعراضية لكل فرقة بشكل منفرد.

ويشارك في فعاليات المهرجان 10 فرق من محافظات جمهورية مصر العربية وهم "ملوي- أسوان- الأقصر- الشرقية- سوهاج- العريش- مطروح- فرقة من مديرية الشباب والرياضة- وفرقتين من الإسماعيلية"، بالإضافة إلي 6 فرق عربية وأجنبية وهم المكسيك، رومانيا، سيريلانكا، أندونيسيا، اليمن، وفلسطين.

وبدأت العروض يوميًا من يوم 4 سبتمبر حتى الخميس 7 سبتمبر بمسارح حديقة الشيخ زايد- نادي الدنفاه- نادي الفيروز- مركز ومدينة فايد- مركز ومدينة القنطرة غرب- مركز ومدينة القصاصين).

ويقام حفل ختام المهرجان يوم الخميس 8 سبتمبر على المسرح الكبير بقصر ثقافة الإسماعيلية.

تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة يرافقها اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية معرض بيع الحرف التراثية لإدارة العامة للتسويق والمبيعات بالهيئة العامة لقصور الثقافة ومعرض الكتب لاصدارات الهيئة ومعرضا للفنون التشكيلية بقصر ثقافة الاسماعيلية على هامش افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية.

واستقبل اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية وزيرة الثقافة والوفد المرافق لها وذلك بمبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية، وتأتي ذيارة الوزيرة لمحافظة الإسماعيلية لحضور افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية.