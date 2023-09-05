فرقة العريش تبدع فى مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أبدعت فرقة العريش للفنون الشعبية فى أول عروضها على مسرح نادى الفيروز خلال مشاركتها فى مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية.

وقد لاقت الفرقة ترحيبا كبيرا من الجمهور الذين صفقوا بحرارة مع انتهاء كل رقصة من رقصات فرقة العريش للفنون الشعبية.

و يدرب الفرقه كابتن سامح الكاشف ، مدير الفرقه محمد محروس تحت إشراف أشرف المشرحاني رئيس فرع ثقافة شمال سيناء.

و قدمت الفرقه رقصات تحمل التراث السيناوي مثل مرحب والدحية والفرح العرايشي والفرح البدوي ..الخ من الرقصات التي تحمل مفردات التراث السيناوي الأصيل.

ويغنى بالفرقة المطرب العرايشى غريب مؤمن الذى صفق له جميع الحضور

و تأسست فرقة العريش للفنون الشعبية عام 1979، وأعضائها من أبناء محافظة سيناء، وتتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 25 عاما، إذ تُقدم هذه الفرقة ما يزيد على 18 رقصة شعبية ممزوجة بالأغاني البدوية.

والساهر السيناوي.. أشهر رقصات فرقة العريش للفنون الشعبية

وتُعد رقصة الساهر السيناوي من أشهر رقصات فرقة العريش للفنون الشعبية، إذ تعرض عادات وتقاليد سكان البادية في ليالي السمر عند اكتمال القمر، كما أن هناك رقصة الفرح السيناوي التي تكشف عن الطقوس المتبعة في مرحلتي الخطوبة وعقد القران.

ورقصة الهباش تدل على الكرم العربي

وتشتهر فرقة العريش للفنون الشعبية برقصة الهباش التي تدل على الكرم العربي عند تقديم القهوة العربية للضيوف، وكذلك رقصة السيف العربي التي توثق تاريخ السيف العربي في البادية.

وشهدت محافظة الإسماعيلية، امس الاحد انطلاق فعاليات افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، على المسرح الكبير بقصر ثقافة الإسماعيلية.

وانطلقت فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الثالثة والعشرين، والذي يقام بالتعاون بين وزارة الثقافة متمثلة فى "الهيئة العامة لقصور الثقافة، وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية"، ومحافظة الإسماعيلية، وبالتنسيق مع هيئة قناة السويس وهيئة التنشيط السياحي .

وذلك تحت رعاية وبحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

وقال عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية يعد حوارا ثقافيا وفنيا يؤكد ثراء الفنون الشعبية للدول المشاركة ويؤكد الدور الريادي لمصر وقوتها الناعمة، موضحا أن المهرجان يشهد مشاركة 16 فرقة فنون شعبية مصرية ودولية، حيث تشارك به 9 فرق فنون شعبية مصرية تابعة لقصور الثقافة وهي العريش، والإسماعيلية، ومطروح، والحرية إسكندرية، والشرقية، وملوي، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، كما يشهد مشاركة 6 فرق من دول الهند، وسيرلانكا، ورومانيا، والمكسيك، وكنعان الفلسطينية، وإندونيسيا. وفرقة من مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، وللمرة الأولى بالمهرجان تقدم عروض لفرقة ذوي القدرات الخاصة التابعة لمحافظة الإسماعيلية.

وانطلقت اولى فعاليات المهرجان السبت الماضى فى شارع محمد علي أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية القديم، بديفيله فنى شارك فيه جميع فرق المهرجان "الأجنبية والمصرية" حيث بدأت الفرق في تقديم عروضها بانطلاق طابور العرض بداية من متحف آثار الإسماعيلية، مرورًا بشارع محمد على، وصولًا لديوان عام محافظة الإسماعيلية القديم. واستعرضت الفرق المشاركة بالمهرجان فنونها التراثية والمعبرة عن بيئاتها من خلال ديفيليه بجانب مشاركة فرق الهيئة وهى ملوي- أسوان- الأقصر- الشرقية- سوهاج- العريش- مطروح- الإسماعيلية" للفنون الشعبية، بطابور استعراض، وتم تقديم فقرة استعراضية لكل فرقة بشكل منفرد.

ويشارك في فعاليات المهرجان 10 فرق من محافظات جمهورية مصر العربية وهم "ملوي- أسوان- الأقصر- الشرقية- سوهاج- العريش- مطروح- فرقة من مديرية الشباب والرياضة- وفرقتين من الإسماعيلية"، بالإضافة إلي 6 فرق عربية وأجنبية وهم المكسيك، رومانيا، سيريلانكا، أندونيسيا، اليمن، وفلسطين. وتُقام العروض يوميًا من يوم الاثنين 4 سبتمبر حتى الخميس 7 سبتمبر بمسارح حديقة الشيخ زايد- نادي الدنفاه- نادي الفيروز- مركز ومدينة فايد- مركز ومدينة القنطرة غرب- مركز ومدينة القصاصين).

وشهد حفل الافتتاح اليوم أوبريت فني لجميع الفرق المصرية والدولية من إخراج الفنان هشام عطوة،.

ثم تنطلق الفعاليات بداية من غدا الاثنين في نادي الشيخ زايد، ونادي الفيروز، ونادي الدنفاه، ونادي الأسرة، وفايد، والقنطرة غرب، والقصاصين كما يشهد المهرجان إقامة برنامج ثقافي بالتزامن مع الفعاليات الفنية يدور حول "استلهام وتوظيف عناصر التراث والمأثور الشعبي في فرق الفنون الشعبية"، كما تنظم قصور الثقافة عدة معارض لجمهور وضيوف المهرجان وأبناء الإسماعيلية تتنوع بين معرض كتاب لأحدث إصدارات هيئة قصور الثقافة ومعرض حرف تراثية ومعرض فنون تشكيلية

ويقام حفل ختام المهرجان يوم الخميس 8 سبتمبر على المسرح الكبير بقصر ثقافة الإسماعيلية.

تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة يرافقها اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية معرض بيع الحرف التراثية لإدارة العامة للتسويق والمبيعات بالهيئة العامة لقصور الثقافة ومعرض الكتب لاصدارات الهيئة ومعرضا للفنون التشكيلية بقصر ثقافة الاسماعيلية على هامش افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية.

واستقبل اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية وزيرة الثقافة والوفد المرافق لها وذلك بمبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية .

وتأتي ذيارة الوزيرة لمحافظة الإسماعيلية لحضور افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية