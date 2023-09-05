فرقة الشباب والرياضة تواصل عروضها على مسرح الشيخ زايد بالإسماعيلية.. فيديو

الإسماعيلية- صبرى غانم

واصلت فرقة الشباب والرياضة بالإسماعيلية عروضها فى مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية على مسرح حديقة الشيخ زايد التابع لمحافظة الإسماعيلية. وقدمت الفرقة عدة فقرات م فرقة الشباب السمسمية ورقصة الملاعق الحنة الاسمعالاوى، وأنشأت الفرقة 2013، وهى تابعة لمديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية ويدرب الفرقة شريف مبارك، وصفق جميع الحاضرين للفرقة.

وشهد مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الـ 23 مشاركة 16 فرقة فنون شعبية مصرية ودولية، حيث تشارك به 9 فرق فنون شعبية مصرية تابعة لقصور الثقافة وهي العريش، والإسماعيلية، ومطروح، والحرية إسكندرية، والشرقية، وملوي، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، كما يشهد مشاركة 6 فرق من دول الهند، وسيرلانكا، ورومانيا، والمكسيك، وكنعان الفلسطينية، وإندونيسيا، وفرقة من مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، وللمرة الأولى بالمهرجان تقدم عروض لفرقة ذوي القدرات الخاصة التابعة لمحافظة الإسماعيلية.

وتُقام العروض يوميًا من يوم الاثنين 4 سبتمبر حتى الخميس 7 سبتمبر بمسارح حديقة الشيخ زايد- نادي الدنفاه- نادي الفيروز- مركز ومدينة فايد- مركز ومدينة القنطرة غرب- مركز ومدينة القصاصين)، ويقام حفل ختام المهرجان يوم الخميس 8 سبتمبر على المسرح الكبير بقصر ثقافة الإسماعيلية.