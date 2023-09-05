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طرق تحميك من حوادث التريلات بالمحاور الرابطة بين المحافظات.. تعرف عليها

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 09:00 م
طرق تحميك من حوادث التريلات بالمحاور الرابطة بين المحافظات.. تعرف عليها حادث - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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حذرت الإدارة العامة للمرور على توخى الحذر لسائقى سيارات النقل الثقيل، لمنع وقوع الحوادث المرورية على الطرق الرابطة بين المحافظات، وتشدد إدارة المرور على الانتباه إلى فحص إطارات المركبات منعا لوقوع حوادث الطرق ووضعت المرور مجموعة من التحذيرات ومنها.

 

 1تدوير الإطارات بين المحاور يطيل عمر الإطار ويقلل من ظاهرة التآكل غير المنتظم.

2الإطارات بنفس الدويل يجب أن تكون بنفس المقاس والتقسيمة وضبط الهواء.

3مراجعة حالة الجنط قبل التركيب والتأكد من أنه خالى من الصدأ والمواد البترولية.

4عدم استخدام إطار متهالك أو حتى اختفاء عمق النقشة بالمكان.

5مراجعة ضغط الهواء على البارد للإطار.

6وجود غطاء البلف لمنع دخول الأتربة.

7منع السرعات الجنونية والالتزام بالسرعات المحددة على الطرق.

8عدم التخطئ الخاطئ والتسابق اثناء السير بالمحاور.


ادارة المرور

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