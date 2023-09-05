طرق تحميك من حوادث التريلات بالمحاور الرابطة بين المحافظات.. تعرف عليها

كتب عبد الرحمن سيد

حذرت الإدارة العامة للمرور على توخى الحذر لسائقى سيارات النقل الثقيل، لمنع وقوع الحوادث المرورية على الطرق الرابطة بين المحافظات، وتشدد إدارة المرور على الانتباه إلى فحص إطارات المركبات منعا لوقوع حوادث الطرق ووضعت المرور مجموعة من التحذيرات ومنها.

1- تدوير الإطارات بين المحاور يطيل عمر الإطار ويقلل من ظاهرة التآكل غير المنتظم.

2- الإطارات بنفس الدويل يجب أن تكون بنفس المقاس والتقسيمة وضبط الهواء.

3- مراجعة حالة الجنط قبل التركيب والتأكد من أنه خالى من الصدأ والمواد البترولية.

4- عدم استخدام إطار متهالك أو حتى اختفاء عمق النقشة بالمكان.

5- مراجعة ضغط الهواء على البارد للإطار.

6- وجود غطاء البلف لمنع دخول الأتربة.

7- منع السرعات الجنونية والالتزام بالسرعات المحددة على الطرق.

8- عدم التخطئ الخاطئ والتسابق اثناء السير بالمحاور.